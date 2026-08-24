Nogolí: el club Defensores sumergido en un estado de abandono

La presentación de la fachada de la sede del Club Defensores de Nogolí es, a simple vista, sinónimo de atraso. A esto se le suma que los futbolistas deben trasladarse hasta la ciudad de San Luis para poder entrenar. La razón es tan simple como dolorosa: en su propio pueblo no tienen instalaciones edilicias en condiciones para hacerlo.

La información de la triste situación llega desde el mismo Nogolí y, como remarcan los vecinos, no es una crítica política. Es una realidad que duele y que hoy le toca vivir a una de las localidades más hermosas y visitadas de San Luis.

Mientras el pueblo cuenta con un club que debería estar al servicio de las familias y ser orgullo de todos, la realidad muestra el deterioro del frente y de las instalaciones. Paredes con humedad, pintura lavada, falta de mantenimiento y un sistema eléctrico precario que impide entrenar cuando cae el sol.

Es una situación difícil que se repite en muchos puntos del interior provincial. Pero en este caso tiene nombre y apellido: son los pibes de Defensores, los que cada fin de semana se ponen la camiseta de Nogolí, los que hoy tienen que hacer un esfuerzo enorme, viajar y entrenar lejos de su casa: a veces en Villa de la Quebrada y otras veces en la ciudad de San Luis.

La pregunta que se hacen las familias es directa: “¿por qué nuestros chicos no pueden ser contenidos en su propio pueblo?”.

“Cuando se trata de nuestros chicos, la política debería quedar de lado. Lo que importa es que tengan un lugar digno, seguro y preparado para hacer deporte en Nogolí. Porque el deporte es contención, es futuro y es lo que mantiene unido a un pueblo”, dijeron los padres.

Como la actividad dirigencial es escasa, de vez en cuando se ve la injerencia de la Intendencia Municipal que apuesta a eventos que para nada motorizan la vida del club.

A la paulatina desaparición de actividades como el patín, con mucha pena se confirmó que Defensores de Nogolí desaprovechó la oportunidad de empezar a competir en un torneo superior de AFA, con lo que se echaron por tierra todos los esfuerzos y sueños de los futbolistas.

Por un largo tiempo, "Defe" estuvo a oscuras por la interrupción del servicio eléctrico, Según comentan lo vecinos "el apagón" se superó, "pero lamentablemente en lo institucional y social, sigue a oscuras".