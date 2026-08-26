Murió Rubén Rada, el artista uruguayo que llevó su candombe a Justo Daract

El músico, cantante y compositor uruguayo Rubén “Negro” Rada murió este miércoles a los 83 años, luego de permanecer varias semanas internado en Montevideo por una neumonía bilateral. La noticia fue confirmada por su familia mediante las redes sociales oficiales del artista.

Referente indiscutido de la cultura rioplatense, Rada construyó una trayectoria de más de siete décadas en la que fusionó el candombe con el jazz, el rock, el soul y el funk. Su obra trascendió las fronteras de Uruguay y dejó una influencia profunda en varias generaciones de músicos.

San Luis también fue parte de ese recorrido. En diciembre de 2011, el artista integró la programación de la séptima edición del Festival Internacional de Tango de Justo Daract, realizada durante cuatro noches en el Anfiteatro de los Sueños.

Rada fue anunciado para la jornada inaugural del jueves 8 de diciembre, una velada en la que compartió la cartelera con Guillermo Fernández, Juan Carlos Godoy, Abel Pintos, Carlos Rossi, Gabriel Mamone, Lucila Juárez y Hugo Rivas, entre otros artistas.

Su presencia marcó una de las aperturas musicales que comenzó a ensayar el encuentro daractense por aquellos años. Aunque el tango continuaba como eje central, la incorporación del músico uruguayo permitió que el candombe y otros ritmos populares llegaran al escenario del festival.

Aquella séptima edición también reunió a figuras como Adriana Varela, Dyango, Raúl Lavié, Alejandro Lerner, Marcela Morelo, María Martha Serra Lima y Alberto Podestá. La programación tuvo entrada libre y gratuita y fue conducida por Teté Coustarot y Fernando Bravo.

Nacido el 16 de julio de 1943 en Montevideo, Omar Rubén Rada Silva comenzó a vincularse con la música desde niño. Integró conjuntos fundamentales como El Kinto y Tótem, antes de consolidar una extensa carrera solista.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “Las manzanas”, “Quién va a cantar”, “Cha cha, muchacha”, “Muriendo de plena” y “Mi país”. En 2011, el mismo año de su presentación en Justo Daract, recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical por su trayectoria.

Su muerte deja a la música latinoamericana sin una de sus voces más originales. En San Luis permanece el recuerdo de aquella noche en la que el Anfiteatro de los Sueños cambió por un momento el compás del tango para recibir el candombe inconfundible del “Negro” .