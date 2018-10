El Gobierno inició la refacción del histórico ex Hogar del Niño

Ayer se firmó el inicio de los trabajos para refaccionar y reacondicionar el predio del ex Hogar del Niño de la ciudad de San Luis, para una óptima funcionalización de "La Nueva Tribu" y "Universo D-Mentes", las dos escuelas generativas emplazadas en el lugar y que desarrollan sus actividades desde febrero. El Gobierno de la Provincia invierte más de siete millones y medio de pesos para arreglar no solo el histórico edificio de 80 años, sino también, los espacios exteriores. El proyecto llevará siete meses y aseguraron que los chicos no perderán días de clases.

El acto protocolar lo encabezaron los ministros de Educación y Obras Públicas, Paulina Calderón y Felipe Tomasevich —respectivamente— quienes firmaron el inicio de los trabajos, mientras la mano de obra de la empresa SEMISA aguardaba con pala en mano y los cascos amarillos en sus cabezas.

"Es una obra más dentro de la política de educación que lanzó el gobernador Alberto Rodríguez Saá con las escuelas generativas. Se hará una intervención completa de todas las instalaciones. Son cerca de dos mil metros cuadrados, más el cerco perimetral, los patios y jardines. Es un edificio que tiene muchos años. Vamos a trabajar poniendo el foco en el mantenimiento, en la parte eléctrica, en los techos y en la refuncionalización de distintos espacios que pasarán a ser aulas", indicó Tomasevich.

En el Ministerio de Obras Públicas precisaron que los arreglos se harán específicamente en la capilla, donde funcionará un espacio tecnológico para educación audiovisual y digital; en la casa de monjas, con el fin de generar un Centro de Motivación y Apoyo; y en el albergue, para fines educativos, deportivos y culturales. Sin embargo, también están previstos los trabajos en el espacio exterior. Refaccionarán los ingresos al predio sobre la calle Héroes de Malvinas y los pasajes Fraga y Rodríguez Saá, además, harán un cierre perimetral, llevarán a cabo la poda correctiva e implementarán un nuevo sistema de riego.



La empresa Semisa llevará adelante los trabajos durante siete meses corridos.



"Acá funcionan dos escuelas: 'La Nueva Tribu', que tiene una orientación en educación física y es por la mañana, y 'Universo D-Mentes', que funciona por la tarde y está orientada a las ciencias naturales. Éstas escuelas proyectan seguir creciendo, pero tenían un impedimento en cuanto a lo edilicio, debido a algunas instalaciones que ya estaban viejas. Es una obra que pedimos hace mucho y, en el plan 'Sueños Puntanos', el Gobernador la incluyó, por eso estamos muy contentos y agradecidos", aseguró Calderón.

Las autoridades de la escuela aseguraron que las clases no serán interrumpidas por los trabajos que se realizarán en simultáneo. Así que los 86 chicos (de 6 a 17 años) que concurren a "Universo D-Mentes" y los 98 de "La Nueva Tribu" podrán ir a la escuela con relativa normalidad.

La coordinadora general de la escuela matutina, María Panelo Divito, manifestó: "Es una obra que estábamos esperando con ansias, así que estamos muy contentos de que hoy hayan empezado a trabajar. La idea es no parar las clases y, en función de la necesidad de espacios que precisen para la obra, nos iremos reubicando. Pero las clases no se van a suspender".

Esta obra cobra un valor significativo por la historia del edificio que, según sus escrituras públicas, data de 1938. El lugar servía para internación de los chicos que estaban solos, fue refuncionalizado a partir de 2001 gracias al Programa "Familia Solidaria", "con una alternativa más ajustada a las posibilidades de educación y al desempeño de los niños en un medio social", indicó el presidente de la asociación "Amigos del Hogar del Niño", Edgardo Puebla, quien también celebró el inicio de los trabajos: "Este era un día muy esperado por nosotros. Esta obra va a poner las cosas de manera tal que los chicos puedan disfrutar al máximo su estadía acá. Si bien nos hemos desempeñado bien hasta ahora, los arreglos eran necesarios".

Una semana especial

Además del importante proyecto de refacción en el predio que contiene a estos dos establecimientos educativos, estos días también son de apertura de niveles secundarios en las escuelas rurales, y el viernes será la inauguración de la primera escuela técnica en Buena Esperanza. Es una semana especial para las escuelas generativas, y la jefa de Subprograma, Victoria Vega —sonriente durante toda la jornada— así lo percibe también.

"Además, estamos trabajando para los proyectos del año que viene. Tenemos en carpeta propuestas vinculadas a la informática, al turismo y a la música. Buscamos cubrir otras áreas importantes y la demanda de más escuelas generativas que nos plantea la comunidad", agregó la funcionaria.