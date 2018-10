“Gran Martell”: trucos nuevos y la magia intacta

La gira por los primeros 15 años del poderoso trío “Gran Martell” los acerca nuevamente a Cuyo. Hoy (jueves) harán su primera fecha en Merlo y mañana (viernes) estarán en el centro puntano.

En esta etapa celebrarán como mejor saben: sobre un escenario. Tal como cuando se conocieron hace cinco lustros y decidieron continuar de esa forma, con el ex "Divididos" Jorge Araujo frente al micrófono y detrás de “Alma”, su batería transparente; junto al bajista Gustavo Jamardo y el guitarrista Héctor “Tito Fargo” D’Aviero, quien además de las seis cuerdas se hizo cargo en vivo de los sintetizadores.

“Este año viajamos mucho porque despedimos nuestro último disco, '4', y presentamos un tema nuevo, 'Cantor de llantos'”, contó Araujo sobre la actualidad de su banda.

El tema que menciona fue cantado por “El Chino” Laborde y tiene la participación en el saxo del ex “Redonditos de Ricota”, Sergio Dawi.

Lo que no cambia es la promesa de hacer conciertos explosivos. “Son diferentes porque se van sumando los discos y eso hace que el show tenga otra dinámica”, explicó Araujo, quien suele dictar clases de batería y percusión en cada escala, pero esta vez no contará con tiempo debido a lo agitado del tour.

Todos los "Gran Martell" son ex integrantes de agrupaciones que con el tiempo quedaron en la historia, como Fargo en los primeros “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”, Jamardo en “Porco”, y Araujo en “Divididos”.

La aplanadora del rock nacional comenzó este año a reeditar su discografía a través de su propia productora y el baterista tuvo la oportunidad de escuchar “Vivo acá”, el disco en vivo en el que participó y del que solo tuvo elogios. “Me pareció impecable, muy cuidada la artística, como acostumbran hacer Ricardo y Diego”, comentó de Mollo y Arnedo, con quienes quedó una gran amistad.

“Gran Martell” se caracteriza por un repertorio logrado en cuatro discos que no entran en formatos establecidos, con canciones que de tan ensayadas permiten el lucimiento de una zapada ocasional. “Le buscamos la vuelta siempre”, explicó el percusionista. “Hace unos años lo que hicimos fue empezar a improvisar en los shows y a versionar las canciones, pero manteniendo la forma”, explicó Araujo.

El percusionista dijo que su metodología es una manera de seguir con la misma intensidad a nivel creativo. Y señaló que todas las decisiones grupales marcan un rumbo.

Los fanáticos sanluiseños del trío no podrán menos que festejar el retorno de los gladiadores del rock nacional, que harán mover las cabezas de los asistentes a “Sachacabra”, en Poeta Conti y Cerro Champaquí, en Merlo, y mañana en All Right, el bar de la céntrica avenida Illia.