Lanzan un plan frutícola y otro para llevar energía eléctrica

"Fomento Frutihortícola" y "Mi Energía Rural" repartirán plantines y frutales en 85 parajes y 88 familias tendrán pantallas en los 9 departamentos.

La semana pasada fueron los ganaderos y los apicultores, ahora será el turno de los habitantes de los parajes, quienes se beneficiarán con dos nuevos planes del gobierno provincial: el de "Fomento Frutihortícola", que está dentro de Sueños Puntanos, y "Mi Energía Rural", que será relanzado con todo para llegar a más habitantes humildes con pantallas solares que le llevarán energía eléctrica a sus casas.

La importancia que tienen ambos proyectos radica en que abarcarán los nueve departamentos provinciales, siempre de la periferia al centro, que es una política central del Ejecutivo. Y refuerza la idea de que éste es “el año de los parajes”, como aseguró el gobernador Alberto Rodríguez Saá.

El plan "Fomento Frutihortícola" entregará en 85 parajes un kit compuesto por plantines listos para llevar a la tierra y tres árboles frutales por familia. Como además incluye un convenio con el Ministerio de Educación, las escuelas de cada uno de ellos también recibirán los kits.

"Mi Energía Rural" es una iniciativa que ya lleva años acercando luz eléctrica a los que menos tienen. Ahora recibió un nuevo impulso con la compra de 88 pantallas solares a la firma Coradir, porque uno de los requisitos es que la inversión quede en San Luis. Al igual que con las verduras y los árboles, la distribución abarcará toda la geografía provincial: Pringles recibirá 26 artefactos, Junín 14, Belgrano 12, Pueyrredón y San Martín 10, Ayacucho 7, Chacabuco 6, Pedernera 2 y Dupuy 1.



Alimentación saludable

“El plan está dirigido a vecinos que no tienen huerta, ni acceso a comprar los insumos para armarla. Tienen la tierra, porque en los parajes la mayoría cuenta con un lotecito, pero no cuentan con los medios”, contó Sergio Freixes, el ministro del Campo.

El propósito es proveerlos de plantines que ya tienen unos 40 días de vida para que la espera no se haga tan larga. “En lugar de dar las semillas y esperar que se desarrollen, daremos 'plantación lograda' para que puedan tener verduras y hortalizas en poco tiempo y eso los entusiasme a seguir con la huerta”, completó la idea.

Los objetivos son claros: generar alimentos propios de manera sustentable a partir de un pequeño “empujoncito” del Estado provincial, colaborar con la economía del hogar y generar un espacio de trabajo compartido, porque puede participar toda la familia. Además, el Ministerio del Campo llevará sus técnicos para capacitarlos en lo que haga falta para que no fracasen ni se desanimen.

La llegada a las escuelas es otro punto clave, porque además de brindarle a cada una la posibilidad de agregar una actividad saludable como es el trabajo de la tierra, podrán motivar a los niños con la huerta escolar y que lleven todo ese entusiasmo a la casa, donde los padres también tendrán sus plantines.

La entrega de kits frutihortícola arranca el martes, en siete parajes de Chacabuco.



Cada kit consistirá en una bandeja hortícola con 128 plantines de ocho variedades y tres árboles frutales. Las especies serán melón, sandía, zapallo Anco, tomate perita, lechuga, pimiento, berenjena y albahaca. Los frutales, que por su desarrollo estarán listos para producir, serán un ciruelo, un peral y un manzano.

Los kits van a llegar a 412 familias en las primeras dos semanas, además de abarcar 18 colegios. El plan arrancará el martes en el Departamento Chacabuco, con entregas desde las 9 hasta el atardecer en El Churrasco, Pozo Cavado, Santa Martina, Las Rosas, El Recuerdo, Colonia Zubelzu y El Tala. En cada paraje la reunión será en la escuela (salvo en las dos últimas, que será en conjunto en la de El Tala) y las familias involucradas, en este caso, suman 146.

El miércoles será el turno de Dupuy: Martín de Loyola, Los Overos, La Maroma, Bajada Nueva y Nahuel Mapa (80 familias). El viernes, en Pueyrredón, estarán en Cazador Nuevo, Los Alamitos y Las Barrancas (50). La semana siguiente el cronograma seguirá el martes en Belgrano, con paradas en Santa Rosa del Gigante, Naranjo Esquina, Represa del Carmen, Las Lagunitas y Bella Estancia (74); en tanto que el miércoles, en Ayacucho, pasarán por Puesto Balzora, Mollarcito, San Roque, Chipiscú y Santa Rosa del Cantantal (37). Cerrarán el jueves, otra vez en Belgrano, con entregas en El Recodo y Vizcacheras (20).

Cada familia recibirá un calendario de trasplante hortícola, para que sepan cuándo pasar cada cultivo a la tierra, la distancia que debe haber entre surcos y entre cada planta, los días que faltan para la cosecha, la producción estimada cada 10 metros lineales y cuántas plantas poner para el consumo de cuatro personas.

Si el clima ayuda, el manejo es el adecuado y hay riego, podrán obtener en una temporada 20 zapallos, 40 kilos de tomates, 9 de lechuga, 20 sandías, 15 kilos de pimientos, 7 de remolacha, 25 melones y 13 kilos de berenjenas.





Ochenta y ocho familias de distintos parajes mejorarán su calidad de vida.

Luz bendita

Con el plan "Mi Energía Rural", 88 familias que no conocen lo que es vivir con energía eléctrica elevarán su nivel de vida gracias a las pantallas solares. Abarcará los nueve departamentos, ya que el relevamiento fue completo. “Las visitas tienen varios propósitos, porque los técnicos se fijan en todos los aspectos, si ven animales a los que no se les hizo el sangrado para detectar enfermedades se avisa a Producción Pecuaria; lo mismo pasa con la sanidad, la comercialización o la entrega de semillas si ya tienen alguna pequeña huerta”, aseguró Freixes.

El kit está integrado por un panel solar de 130 watts, un regulador, un inversor a 220 voltios, una batería y hasta cinco luminarias led, lo que dependerá de la cantidad de ambientes de la casa. Con energía, les será posible cargar un celular o la radio, o incluso ver televisión sin depender de la batería de los autos, aunque deberán tener la precaución de que sea de un tamaño no mayor a las 21 pulgadas para no afectar el sistema.

La distribución de pantallas incluye pueblos como San Francisco, Leandro Alem, Luján, Villa General Roca, Nogolí, Martín de Loyola, Papagayos, Tilisarao, Naschel, Carpintería, Merlo, Santa Rosa, San José del Morro, La Carolina, Chosmes, Alto Pelado, Zanjitas y Las Chacras. Pero también parajes alejados, algunos casi inaccesibles por las dificultades geográficas o la falta de caminos, entre ellos Árbol Solo, Macho Muerto, La Bajada, El Vinagrillo, El Arenal, Cañada de Guzmán, Pampa de la Invernada, Boca de Tigre, Comederos, Puertas del Sol o Los Piquillines.