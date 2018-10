Viviendas: lanzarán una web para contactar a los inscriptos

Gutiérrez de Gatto dijo que estará lista esta semana. Aseveró que la comunicación con los beneficiarios se hará a través de esta plataforma.

Con la noticia del nuevo plan de viviendas lanzado por el gobierno provincial, los inscriptos quieren saber si estarán incluidos o no. En Terrazas del Portezuelo adelantaron que, gracias a un trabajo coordinado entre la Secretaría de Vivienda y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, esta semana lanzarán una plataforma web "dinámica y fácil de usar", para comunicarse con las más de 22 mil familias puntanas beneficiadas.

"Ahora vamos a empezar a trabajar para comunicarnos con todos de una manera ágil. Ya hemos trabajado con la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, que tiene vasta experiencia para desarrollar un sistema que lo daremos a conocer esta semana", aseguró la interventora de la Secretaría de Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto.

Luego sumó: "Queremos algo similar a lo de las inscripciones de las carreras virtuales de la ULP, dinámico, sencillo, rápido. Esta manera de comunicarnos hará a la transparencia. Será para todos igual y al mismo tiempo. Esto no significará que perdamos el contacto personal con las familias, porque para nosotros es algo fundamental".

Esta metodología se empleará no solo para las 1.322 familias que accederán a una vivienda social, sino también para los planes de regularización de deudas y de títulos, de créditos para arreglar la casa, y de financiación de lotes; aunque para estos últimos dos falta cumplir algunas instancias que, en la Secretaría de Vivienda, afirmaron llevarlas a cabo "lo más rápido posible".

"El 'Plan Mejorar' consta de créditos por 30 mil pesos para el arreglo de casas, que pueden ser sociales o no. Las familias con uno o dos salarios mínimos ya se anotaron. Tenemos gente de toda la provincia, con información que ya recabamos de cuando se inscribieron. Ahora tenemos que verificar la veracidad de esos datos, lo que implica hacer un relevamiento dentro de esa masa de inscriptos. Es una instancia más que la haremos lo más rápido posible. Trataremos de cubrir la mayor cantidad de localidades, teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad para determinar quiénes van a ser los beneficiarios".

En relación al "Plan Hogar" de financiación de lotes, Gutiérrez de Gatto señaló que comenzará con la obra de infraestructura en el lugar donde se emplazarán los terrenos para estos beneficiarios. "Si no hacemos esto, la gente no podrá construir porque no tiene los servicios básicos. Entonces, mientras se llame a licitación y se hagan los trabajos, nosotros estaremos comunicándonos con todos, viendo cuál es la realidad de cada uno", indicó.

Los que sí, ya están en condiciones de arrancar son los planes que vienen a arreglar situaciones irregulares que tenían algunas familias con sus viviendas, ya sea por un cambio de titularidad, una cancelación de deuda, una tenencia precaria de la casa o por el Plan "Un Matrimonio, Un Terreno". En todos los casos, el Gobierno les entregará la escritura de su vivienda de forma gratuita, un proceso que, por los pasos formales que requiere, lleva un tiempo prolongado.

"Una escritura ante un escribano hoy debe rondar los 40 mil pesos, no es un monto menor, y por eso el tema de la gratuidad tiene una implicancia grande.

Nosotros nos comprometimos a entregar mensualmente entre 350 y 500 escrituras, y queremos empezar lo más rápido posible. Antes de fin de año, comenzaremos a cumplir con esta etapa", aseveró la titular de Vivienda.

Para los que se anotaron por la cancelación de su vivienda, hay dos caminos. Gutiérrez de Gatto explicó: "Hay quienes cancelaron este año pero se vieron impedidos para tener la escritura, porque el barrio en el que viven sigue, al día de hoy, a nombre de particulares. En este caso, debe haber una etapa previa que es regularizar dominialmente el barrio entero, porque el Estado no puede dar lo que no tiene. Una vez regularizado el barrio, vamos a poder dar las escrituras".

Y agregó sobre los que no viven en estos 84 barrios: "Tienen que venir y presentarse en la Secretaría de Vivienda. Nosotros seremos receptores de la documentación. Tienen que presentar una nota escrita en computadora con el modelo correspondiente de lo que precisan: levantamiento de hipoteca, escritura por cancelación normal o por cancelación anticipada. Se debe asistir con el DNI de los cónyuges, sino, del titular; la impresión del CUIT o CUIL; acta de matrimonio, si están casados; el contrato de adjudicación, el libre deuda del impuesto inmobiliario y de la vivienda social. Toda la documentación debe ser absolutamente legible", indicó. El papeleo, una vez verificado, se enviará a Escribanía de Gobierno, que seguirá los pasos correspondientes para poder emitir las escrituras necesarias.

Estos planes fueron anunciados por el gobernador Alberto Rodríguez Saá en una jornada más del megaplan "Sueños Puntanos". En su discurso hizo hincapié en que este plan habitacional da soluciones a todos, y subrayó en más de una oportunidad el ordenamiento interno que realizó el equipo de la Secretaría de Vivienda, un primer paso fundamental para el desarrollo posterior.

"El Gobernador dijo que la política de viviendas ha hecho que San Luis sea reconocida en el país y en el mundo. Este orgullo se había tergiversado y desvirtuado en la gestión anterior. Se volvió un círculo vicioso con dobles casas, con falta de información de quién realmente habitaba las viviendas. Ordenar todo esto fue la única manera de que no se vuelva a cometer la injusticia de dar casas a una familia en desmedro siempre de los más humildes, que son los más silenciosos. Esto lo digo, porque he hecho las denuncias penales oportunamente, porque se privilegió a gente cercana al gobierno anterior, a funcionarios, que tenían y tienen el derecho a tener una vivienda social, pero nunca antes que los más vulnerables", concluyó Gutiérrez de Gatto.