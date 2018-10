Mejora la beba que fue operada del esófago en el Policlínico Regional

Alma se recupera en el Policlínico "Juan Domingo Perón". El fin de semana, la beba de tan solo tres días, recibió una compleja cirugía luego de que le descubrieran una malformación en el esófago que podía llegar a terminar con su vida. El equipo del hospital que intervino en la operación explicó que hasta ayer a la tarde, la nena estaba estable y que cursaba un post-operatorio tranquilo.

"La paciente está bien y los parámetros de la recuperación son los esperados. De todas maneras eso no quiere decir que pueda tener algunas complicaciones que están dentro de una malformación como ésta", indicó el coordinador departamental de Salud, Roberto Schwartz, quien fue también el cirujano infantil que comandó al equipo de especialistas.

El médico -acompañado por Fernando Romero, director del hospital, y Jorge Rudi, integrante de Neonatología- detalló en una conferencia de prensa que el procedimiento fue bastante complejo debido a la rareza del trastorno.

"Es una malformación congénita de las más severas que puede sufrir un recién nacido, es poco frecuente. Es un caso que se da cada tres mil partos, no es habitual", insistió.

La madre de Alma (a quien decidieron proteger su identidad), dio a luz el viernes a la tarde. Si bien en un comienzo parecía que la beba no presentaba problemas ya que nació con casi tres kilos, a los pocos minutos notaron que presentaba inconvenientes. "Rápidamente se hizo un diagnóstico y resultó ser una 'atresia esofágica tipo III' (es decir que el esófago no tenía continuidad). Si esto no se resolvía urgentemente, se podría haber asfixiado y haber ocasionado un daño pulmonar permanente. Después de varias maniobras se le logró dar continuidad al esófago", señaló Schwartz.

El médico destacó que hace varios años que el Policlínico no realizaba este tipo de intervenciones y añadió, que fue posible gracias al "equipo de profesionales que está más que preparado y a las herramientas de alta complejidad que hay en el área de cirugía".

"Hace algunos años atendimos muy pocos casos y pudimos resolverlos. Pero luego, cuando la complejidad del Policlínico decayó, había que trasladar los pacientes a otros lugares porque aquí era casi imposible. Hoy la situación es otra gracias a la Provincia", dijo.

Schwartz comentó que para hacer tan delicada maniobra, debieron trabajar al menos doce especialistas: 3 anestesistas, 4 neonatólogos, 2 cirujanos infantiles y 3 instrumentadoras. También se sumó personal de enfermería de quirófano y neonatología. Estos últimos son los encargados del seguimiento diario de la pequeña Alma.

Asistencia a la mamá

El coordinador departamental comentó que la madre de Alma, una vecina oriunda de Mendoza, se encuentra en una "situación crítica". "Es una mujer que ha tenido una vida muy dura y está sola. Necesita ayuda para seguir viviendo. La contención médica la tiene y las trabajadoras sociales también están con ella", aseguró.