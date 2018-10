Aseguran que hay que reemplazar los árboles enfermos y muertos

Tras un informe realizado por la Asociación Pircas, que arrojó que el 60 por ciento de los paraísos de la ciudad están enfermos, la ingeniera forestal, Yvonne Scarpati habló sobre el estado de estos ejemplares. Advirtió en un informe, que desarrolló el año pasado y continúa actualizando, que la muerte de la especie que más abunda en la ciudad, el paraíso, es inminente y su verdugo es un fitoplasma que es un parásito que ataca a las plantas. Por eso afirmó que se deberían sacar todos los árboles enfermos y reemplazarlos por especies aptas, sobre todo el fresno. También pidió por la capacitación y el registro de podadores profesionales para evitar que el árbol se debilite y se enferme con más facilidad.



"Primero morirán los ejemplares más débiles, ya sea por haber sido mal podados o por deficiencia en el riego. Luego seguirán los que se encuentren en mejores condiciones, pero todos morirán indefectiblemente", aseguró la especialista quien conoce muy bien el tema porque además fue directora General de Higiene Urbana y Espacios Públicos de la Municipalidad de San Luis en el periodo 2007 - 2011.



La única solución que Scarpati puede vislumbrar es "hacer un plan y accionar. Erradicar árboles muertos y enfermos y reponer con especies aptas para cada situación específica según el ancho de las veredas. Reglamentar y controlar a las empresas que podan sin criterio para pasar cables de servicios y las constructoras".



Aseguró que los árboles siempre estuvieron mal, "pero en mi gestión se apuntó a la reposición con especies aptas, fresno sobre todo intentando que la raíz crezca en profundidad y así evitar el futuro levantamiento de baldosas que tanto molesta al peatón. Además creamos un registro de podadores habilitados a los que se les dio un curso de capacitación para poder proteger el arbolado de los podadores inexpertos".



Pero ahora, indicó que el panorama no solo no mejoró, sino que "está peor, porque no hay control del Municipio y la acción sobre el árbol debe ser instantánea porque tardan años en crecer o reponerse".



"Para mí hay una desidia total. Quizás por desinformación, por eso es obligación del Estado difundir la importancia del arbolado público y la tarea que cumple en el ambiente y para la sociedad. Hay que mantenerlo en buen estado para que cumpla su función. Sería bueno hacer padrinazgos y trabajar con las entidades como las escuelas, cuidadores de la cuadra de la institución, protectores de los árboles y de la vida", enumeró.



Scarpati aboga por la realización de un “plan de manejo del arbolado urbano provincial” que se haga de manera consciente y responsable, "donde deben definirse prioridades de intervención inmediata, realizar un relevamiento para evaluar las zonas críticas, zonificar el área y proponer las pautas de inmediata ejecución y futuras acciones".



Señalan que no existe una cura para esta enfermedad, lo único que se puede hacer es prevenir, colocando especies resistentes, utilizando herramientas de poda esterilizadas y reforestando para no perder el verde, la sombra y el oxígeno que dan.



Es un mal que afecta a varias provincias argentinas. En la ciudad de Mendoza decidieron sanear las plantas afectadas por este mismo parásito. Scarpati manifestó que la enfermedad fue determinada sobre la especie Melia Azedarach -paraíso- en Córdoba en el año 1983 y posteriormente fue detectada en Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes y en los alrededores de la provincia de Buenos Aires. Dijo que son organismos de vida intracelular que poseen núcleo difuso y que son transmitidos por insectos.



Por eso aconsejó eliminar vectores y hospedantes alternativos como malezas e insectos. Evitar podas de ramas gruesas. Eliminar individuos afectados para reducir los microorganismos presentes en una plantación. Realizar podas de saneamiento en plantas con ataque incipiente. Limpiar y desinfectar las herramientas luego de podar un árbol enfermo. Eliminar el tocón (parte inferior del tronco) enfermo. Replantar con especies aptas para arbolado urbano "y así evitar el ataque masivo de plagas".



"Siempre estoy a disposición para colaborar porque me apasiona y dediqué mi vida a estudiar los árboles y su función en el medio ambiente. Es algo que heredé de mi padre y mis abuelos, me crié con esos valores. Pero creo que tiene que haber decisión política y convencimiento de la sociedad. Por eso son importantes las asociaciones como Pircas que se ocupan de estos temas ambientales para mejorar la calidad de vida de la población", concluyó la experta.