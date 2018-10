Recordaron el avistamiento de un ovni en el dique La Florida

Hace más de 40 años, el dique La Florida tuvo gran repercusión en el país y en el mundo debido a que tres pescadores aseguraron haber tenido un Encuentro Cercano del Tercer Tipo. Por eso ayer al mediodía, en el Cerrito Blanco del perilago, la agrupación Investigadores de Campo Ovni Unidos (ICOU) colocó una placa en conmemoración del avistamiento. El recordatorio fue una de las actividades del encuentro federal que hace el ICOU en las provincias. La de ayer fue la número 14, en la que también se realizó una charla denominada: "Están entre nosotros, los ovnis llegan a San Luis", en el Complejo La Agostina de El Volcán.

Las disertaciones estuvieron a cargo de Edith Moneda, de Colón, Entre Ríos; Pablo Omasttot, de Corrientes; Marcelo Chaín, de Luján, Buenos Aires; y Luis Burgos, de La Plata, quien cerró la conferencia. Todos los investigadores pertenecen a distintas agrupaciones del país que estudian el fenómeno y además son miembros del ICOU .

"La placa conmemora el 4 de febrero de 1978, hace cuarenta años, cuando seis pescadores, de los cuales tres fueron testigos presenciales del hecho, observaron que a muy pocos metros del dique un objeto volador no identificado dejó una marca en el terreno y bajó una entidad, un ser supuestamente extraterrestre. Nosotros nunca utilizamos la palabra extraterrestre para no identificar el origen. Siempre hablamos de entidad humanoide, de tripulante, de conformación antropomorfa o de silueta. Pero lo sucedido está catalogado como un "Encuentro cercano del tercer tipo", porque se ve el humanoide, ya no es una visualización del objeto ni la marca en el predio, se vio una entidad. Está considerado entre los diez casos más importantes del país", afirmó.

Chaín, otro de los investigadores, señaló que "es uno de los casos más icónicos de Argentina. Lo conocía antes de dedicarme a estudiar los ovnis. Fue muy conocido lo que ocurrió en este lugar", manifestó.

El ufólogo dijo que con el ICOU están dando reconocimiento a todos los sitios, como el del dique La Florida, en donde sucedieron casos representativos, algunos con repercusión mundial. "Estamos tratando de demostrar de que la verdadera ovnilogía no persigue un fin monetario y que no está alejada de la ciencia, sino que trata de ser una rama auxiliar de ella", señaló.

La placa que colocaron dice "Reconocimiento al emblemático suceso Ovni ocurrido en este dique el 4 de febrero de 1978". Durante la ceremonia Burgos precisó que: "Esta actividad forma parte de lo que nosotros llamamos eventos de divulgación, como el que hoy (por ayer) vamos a exponer en El Volcán. Mañana (hoy) vamos a estar en Mendoza, y esto sigue. Ya tenemos otras plazas a las que nos pidieron que vayamos. Vamos siempre con la misma tesitura, de darle a la gente lo que las mismas personas nos contaron durante tantos años".

La actividad estuvo organizada por la Municipalidad de El Trapiche y El Volcán. Participó el intendente de la primera localidad turística, Marcelo Páez Logioia, acompañado de funcionarios de ambas comunas.

Burgos, uno de los investigadores más importantes del país, se dedica desde la década del '70 al estudio de distintos avistamientos en Argentina y el mundo. También, es el presidente de la Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO). "Personalmente vengo estudiando el tema desde el 69, el año que viene voy a cumplir cinco décadas investigando este fenómeno, que prácticamente es mi vida. Todo lo que la gente me fue contando desde los trece años hasta ahora, es lo que le estamos ofreciendo, la investigación de campo, la investigación in situ, y la palabra del boca en boca", manifestó.

El ufólogo dijo que, por su falta de recursos, al ICOU le resulta difícil estudiar el fenómeno de los platos voladores en Argentina y más complicado para los casos del exterior. "Somos investigadores, principalmente de nuestro país, aunque hemos recorrido parte de Uruguay. Le damos prioridad no solo a la provincia de Buenos Aires, donde tenemos nuestra base, sino a todos los distritos. Por eso los llamamos eventos federales, porque estuvimos en Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Tucumán y Río Negro en El Bolsón", detalló.

Burgos no cree que sea la última vez que venga a San Luis con estos encuentros. A pesar de las 3 horas y media que duran las conferencias, considera que es muy poco tiempo. "Creo que a medida que las personas vayan conociendo lo que estamos haciendo, se quedarán con ganas de contarnos su propia experiencia. A mí me consta que cuando salimos, hay gente que nos cuenta por primera vez el caso, porque tienen temor que el familiar o el amigo le diga "qué te tomaste, estás loco o eso no existe", cuando le cuenta al investigador es como que se sacaran la espina de encima. Esto es lo lindo de los eventos", destacó.