El Instituto de Idioma de la ULP celebró 12 años de vida

El Instituto de Idioma (IDI), que pertenece a la Universidad de La Punta (ULP), cumplió doce años desde que abrió sus puertas y ayer lo celebró a lo grande. Los puntanos tuvieron la posibilidad de recorrer los trece stands con comidas típicas. Además hubo representaciones artísticas y los docentes fueron reconocidos por su labor.

En una de las últimas aulas del IDI estaba Lucas Sollo, quien junto a otros compañeros la decoraron para recibir a los visitantes. Guirnaldas azules, blancas y rojas formaban la bandera de Francia. En una mesa los platos estaban repletos de panqueques con dulce de leche, tartas y wafles. “Estamos listos para disfrutar de una gran jornada”, dijo sonriente.

Lucas comentó que descubrió el francés gracias a un primo que lo invitó a estudiar. “Al principió me resultó bastante difícil, pero gracias a la profesora y a un viaje que pude hacer en el 2016 me terminé de enamorar del idioma. Es uno de los pocos que se habla en todos los continentes”, expresó.

Silvia Maraczuk, directora del Instituto, comentó que el primer idioma que dieron en la ULP en el 2006 fue el ruso, y que con el paso de los años fueron incorporando nuevas lenguas, tal es así que hoy cuentan con once idiomas: alemán, árabe, Braille, francés, inglés, italiano, japonés, lengua de señas, portugués y ucraniano. Además la oferta educativa se fue adaptando a las necesidades de los habitantes de San Luis y dictan cursos para niños, para viajeros, de conversación, preparación para exámenes internacionales, entre otros.

“Hoy en día tenemos 2.999 alumnos. Es increíble que estemos cumpliendo más de una década. Los puntanos no solo vienen porque les resulta accesible, sino por la calidad de enseñanza que brindamos. Más de la mitad de los jóvenes que se reciben terminan siendo profesores acá, son excelentes”, remarcó la directora, quien también destacó que el inglés sigue siendo el más elegido, pero que los alumnos han entendido que hoy no basta saber una sola lengua.

Además refirió que más de 600 niños estudian un idioma y que por pedido de los padres las chicas de la escuela "Paula Domínguez de Bazán", rendirán exámenes anuales. “Tenemos un acuerdo con la institución, seremos los encargados de evaluar sus conocimientos. Es un gran paso para nosotros”, aseguró.

Recorriendo los stands estaban Hernán Sosa y Agustín Lucero, quienes estudian ruso desde hace dos años. “Ya hemos pasado cinco niveles, estamos muy contentos”, dijo Hernán, quien destacó que no solo se trata de aprender una segunda lengua, sino también de la posibilidad de intercambiar conocimientos con otras generaciones. “Tengo cuarenta años y mi compañero diecisiete, el me contagia todos los días un poco de su juventud y me empuja a estudiar”, manifestó.

Mientras miraba una demostración de árabe, Agustín precisó que primero quiso estudiar alemán, pero que finalmente se decidió por el ruso. “Me dijeron que era lindo, fui a la primera clase y quedé encantado”, señaló. Además manifestó que no tan solo conocen la historia y cultura, sino que también se juntan con sus amigos a cocinar los platos típicos del país.

“Hay que abrir la cabeza y no dejarse llevar por los prejuicios, no hay idioma difícil. Estudiar en grupo es mucho más divertido y enriquecedor. Se tienen que animar”, enfatizó el joven.