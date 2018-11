En San Luis funcionan jardines maternales sin habilitación plena

Aseguran que carecen de seguros, de personal habilitado y que no tienen inspecciones de Bomberos, pero no son sancionados ni tampoco clausurados.

El Municipio envió al Concejo Deliberante información sobre la ordenanza que regula jardines y guarderías maternales. El informe indica que hay 22 entidades en toda la ciudad de las cuales 14 cumplen con todos los requisitos para estar habilitada. Sin embargo, todos están funcionando.

La ordenanza explica que a muchos le faltan seguros, la inspección de los Bomberos, las libretas sanitarias, las condiciones edilicias solicitadas y el personal con título habilitante, entre otras exigencias. Sin embargo, aseguraron que ninguno fue sancionado o clausurado.

En octubre, las concejales por el Frente Unidad Justicialista (FUJ) Norma Rosales y Ayelén Mazzina, emitieron un pedido de informe para conocer en qué condiciones trabajaban los jardines maternales, ya que habían recibido muchas quejas de los padres. "Pedimos al Ejecutivo municipal que nos responda unos 15 puntos, pero solo nos explicaron tres. Está muy pobre el informe", expresó Mazzina. De hecho, en el expediente hay tres jardines sin nombre, actas repetidas, maternales con distintas denominaciones, pero en la misma dirección; guarderías que están registradas, pero no tienen un acta de inspección y algunos que faltan como, por ejemplo, el jardín de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y el "San Simón".

También hay otros que carecen de trámites que son fundamentales para la habilitación y, no solo no recibieron una sanción ni fueron clausurados, sino que además se confirma en el acta que están aptos para trabajar. En el detalle de la cantidad de inspecciones que realizó el Municipio, aseguraron que en el 2017 solo se hizo una. Luego en febrero de 2018, otra. En marzo cuatro, en mayo, julio, agosto y setiembre una en cada mes y recién en octubre, cuando fue pedido el informe, se realizaron 16.

Aseguró que solicitaron a la Comuna que detalle cuántos jardines hay, dónde están ubicados; las inspecciones que se les hayan realizado; si cumplen con el cupo de niños establecido por ordenanza, que sean más de cuatro concurrentes y "si se tienen las habilitaciones de acuerdo a la definición de jardín maternal, guarderías. En la respuesta dice que algunos no cumplen con los requisitos".

"Con esto demuestran la falta de cumplimiento de la ordenanza y de control que tienen, porque en las actas detectan las falencias de los jardines, pero siguen habilitados. Les dan un tiempo para poner todo en orden, pero no presentan el acta que demuestra que el jardín hizo todo lo que se le pidió en la inspección. Tampoco vimos que hayan clausurado a ningún establecimiento", agregó.

Además, preguntaron si el personal a cargo de la institución tiene título habilitante para dar el servicio, algunos no de los ocho no lo tienen. "No tienen las libretas sanitarias, ni los seguros de responsabilidad civil, hay establecimientos que tienen faltas en la instalación eléctrica, que no tienen el informe de Bomberos, pero aun así puede funcionar, creo que esto queda a criterio del inspector y qué capacidad tiene este para de tomar una decisión y ¿Si el jardín sufre un incendio, no pasa nada?", preguntó la concejal.

Ahora la respuesta del informe pasó a la Comisión de Legislación e Interpretación para que se evalúe. "Lo próximo será pedir otro despacho que puede ser de comunicación para que nos vuelvan a decir qué sucedió con los maternales que no tienen la habilitación. Probablemente hagamos una conferencia de prensa para que la gente que manda a sus hijos a estos lugares, lo sepan y tengan cuidado", señaló Mazzina.

En la lupa

El Diario tuvo acceso a la respuesta del pedido de informe que emitió el secretario de Gobierno, Francisco Petrino, a los concejales. Esta información es pública y cualquiera puede solicitarla, así lo confirmó Mazzina. "Detallamos algunos de los nombres, direcciones y lo que concluyeron los inspectores".

El Jardín "Mi mundo", en Belgrano 131, no tiene informe de Bomberos. El inspector que adjunta una nota expone que "el establecimiento se encuentra en condiciones para su habilitación". "Sapos y Princesas", en Mitre 766, es apto para su funcionamiento. "Rojo, Amarillo, Azul", en Colón 257 se considera apto. A "Mis Pininos", en Chile 2202, se lo intima a colocar una contratapa en el tablero eléctrico, renovar desinfección y libretas sanitarias. "La casa de Abu", en Chacabuco 438, no tiene informe de Bomberos, de seguridad e higiene, ni tienen las libretas sanitarias, sin embargo, para el inspector el local reúne las condiciones de sanitarias y de seguridad e higiene para poder realizar la habilitación. "Virgen del Rocío", en Lavalle 545, dice el informe que "posee juegos infantiles con salientes y puntas peligrosas", pero no determina qué se hará con ese establecimiento.