Catalfamo: "El presupuesto va a incrementar la miseria"

Me entristece estar hoy acá debatiendo un presupuesto que de argentino y popular no tiene absolutamente nada. Pero, afortunadamente, estoy acá elegida por el pueblo de San Luis para representarlos y hacer oír su voz". Así comenzó su discurso ayer la senadora nacional puntana, María Eugenia Catalfamo, durante el tratamiento del presupuesto 2019 en la Cámara Alta nacional.

En el mismo tono crítico, la legisladora sostuvo que "este presupuesto se encuentra totalmente desfasado respecto de la realidad que viven los argentinos". Y enseguida enumeró algunas de las proyecciones estimadas para el año próximo y que consideró totalmente inexactas.

"Un dólar a 40 pesos, que fue ampliamente superado en las últimas semanas e incluso por la banda cambiaria que se estableció en 44 pesos; se prevé una caída del 0,5% en el PBI y ya las consultoras privadas y el propio FMI, que es el principal aliado de este gobierno, estiman una caída superior al 1,5%", detalló Catalfamo.

Luego, consideró que "este gobierno jamás pudo cumplir con las distintas proyecciones que se ha puesto como meta". Allí recordó la promesa del presidente Mauricio Macri de pobreza cero: "Hoy los niveles de pobreza aumentan año tras año, semestre tras semestre, e incluso se ha empobrecido a la clase media trabajadora argentina".

También hizo hincapié en otra frase y promesa electoral: "El Presidente dijo: 'En mi gobierno la inflación no va a ser un problema'. Y hoy tenemos una inflación acumulada cercana al 50%, cuando en la proyección del presupuesto vigente era del 15%. Y los salarios y las paritarias giraron en torno a ese número, lo que por supuesto hoy no alcanza".

En otro tramo del discurso aseguró: "Me parece que la incapacidad y la inoperancia de este gobierno nos van a llevar indefectiblemente a que se pierda la credibilidad en nuestro país con todo lo que eso implica". Y añadió que "detrás de este presupuesto se esconde una ley de déficit cero".

"Lo más lamentable de todo —recalcó— es que el famoso crecimiento del segundo semestre, que tanto pregonaba el mejor equipo de los últimos 50 años, nunca llegó y tampoco llegaron las tan anheladas inversiones".

La senadora remarcó que los argentinos y el país están hoy en un estado de vulnerabilidad sin precedentes.

Sobre el final, Catalfamo consideró: "Como legisladores tenemos que devolverles a los argentinos la esperanza de poder confiar en quienes los representan".

Y cerró: "Se me hace imposible darle el visto bueno a este presupuesto. La historia nos ha enseñado y demostrado que la recesión, la miseria y el hambre no se combaten con mayores políticas de ajuste. Este proyecto va a incrementar la miseria, y por todos estos temas que mencioné en mi discurso, es que no voy a acompañar esta iniciativa".

La posición de San Luis

La senadora puntana también recordó la postura del gobierno provincial sobre el presupuesto nacional. "Mi provincia, con el gobernador Alberto Rodríguez Saá a la cabeza, como todos saben, rechazó este presupuesto desde el primer momento. En verdad, más que rechazarlo, lo que consideramos es que debería haber sido devuelto al Poder Ejecutivo nacional para que se elabore un presupuesto pensado para todos los argentinos" .

"Desde que se inició este gobierno, San Luis ha sido una de las más afectadas. Se han subejecutado obras y recursos", advirtió.

También remarcó que el presupuesto 2019 no incluye el pago de la deuda que la Nación mantiene con la Provincia, que calculó en más de 23 mil millones de pesos, y que tiene sentencia firme de la Corte Suprema. "Este gobierno no solo no cumple con la decisión de la Corte, sino que además elige pagar la deuda externa antes que pagar lo que le debe a una provincia".