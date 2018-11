Sin quórum, el Concejo no trató la suba del boleto

Un matojo rodante, como los que giran en el de-sértico oeste del país del norte americano, apareció en el recinto del Concejo Deliberante capitalino. Solo siete de los catorce ediles asistieron a la sesión que iba a determinar cuál sería el porcentaje de aumento aprobado para Transpuntano. El lunes la Comisión de Transporte había emitido dos despachos. Uno por mayoría, que propone un incremento del 23 por ciento y llevaría el boleto de 12,20 a 15 pesos; y otro que sugiere una suba del 35,2 por ciento, lo cual elevaría el costo del pasaje a 16,50 pesos. Ambos bastante alejados del pedido inicial, aprobado por el Ejecutivo Municipal, del 47 por ciento, unos 18 pesos.

En el patio del edificio de la calle Colón al 500 se deslizó que la falta de quórum fue deliberada. Se escuchó que la octava concejal que faltaba para poder sesionar había ido a trabajar, pero sus compañeros le pidieron que se retire. "Esto es una falta de respeto al pueblo. El obrero, el trabajador, no dice 'hoy no voy a dar quórum' porque si hace eso no come y lo echan", expresó disgustado uno de los concejales.

Lo cierto es que ayer siete ediles tuvieron problemas para ir a trabajar. Y no solo ellos, ya que el intendente, Enrique Ponce, tampoco estuvo para cumplir su obligación. Por eso, Roberto González Espíndola, tuvo que hacerse cargo de la Intendencia y dejar su puesto como concejal. El resto, Johana Sosa, Norma Rosales, Ayelén Mazzina, Virginia Ortega, Luis "Piri" Macagno, Javier Suárez Ortiz y Celeste Aparicio, justificaron su inasistencia, algunos por enfermedad propia o de un familiar, estudios médicos, "motivos personales" y hasta un congreso en Buenos Aires.

Como no estaba ni la vicepresidenta, Rosales, ni la segunda vicepresidenta, Aparicio, por reglamento debía presidir el presidente de la Comisión de Legislación, que es Rosales también. Por eso los concejales propusieron a Juan Domingo Cabrera, quien a pedido de María José Domínguez del bloque San Luis Somos Todos, pasó la sesión a un cuarto intermedio. Se especuló con que alguno de los ausente podía ir al recinto, pero luego de media hora seguían siendo los mismos.

"Sabíamos que había compañeros del bloque Frente Unidad Justicialista (FUJ) que no iban a venir porque no podían, pero me enteré a la mañana que la concejal Aparicio y otros de los demás bloques no asistían, así que se pasa la discusión para la semana que viene. Era de esperarse que falte Ponce, porque muchas veces, cuando hay temas importantes para tratar en el recinto, el intendente se ausenta de la ciudad y nos deja sin un voto al FUJ", manifestó la edil Daniela Serrano.

Señaló que esta fue "una estrategia del intendente, sería interesante pedirle que rinda cuenta de todos los jueves que se ha ido en lo que va del año".