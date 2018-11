Doce municipios cobrarán sus servicios en la boleta de la luz

Desde el próximo mes, doce municipalidades cobrarán el ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y el servicio de agua potable, en la misma boleta de Edesal, luego de un acuerdo al que arribaron la empresa y los intendentes en audiencias de conciliación dictadas por el Superior Tribunal de Justicia.

Los municipios son Juana Koslay, San Jerónimo, El Morro, Estancia Grande, Alto Pencoso, Balde, Beazley, El Trapiche, El Volcán, La Toma y Potrero de los Funes. La Punta firmó hace unos días el convenio y también cobrará sus servicios bajo esta modalidad en los próximos meses.

En el 2017 comenzó a llegar el nuevo valor de las tarifas de alumbrado público en las distintas intendencias de San Luis. Por eso un grupo de doce municipios presentaron una acción de amparo ante el Superior Tribunal de Justicia en contra de esos aumentos. La Corte hizo lugar a la presentación hasta que se resolviera (Ver "Acuerdo...").

Tras esa medida comenzaron una serie de negociaciones y se decidió que Edesal incluyera el cobro de las tasas municipales en sus boletas para mejorar la recaudación de los municipios. "Es una facilidad para los contribuyentes ya que nuestra empresa trabaja con varias empresas que cobran nuestro servicio", dijo el gerente de Asuntos Regulatorios de Edesal, Walter Ortega.

"Cuando subieron las tarifas de luz, los municipios vieron que podrían tener dificultades en el pago, por eso se hizo la presentación ante la justicia. Edesal le cobra a los municipios el alumbrado público, es un cliente grande, y el aumento fue diferenciado con relación al contribuyente normal. Se optó no aumentar los ABL e incluirlos en la boleta de Edesal, para asegurarse el cobro de los servicios. Fueron doce los municipios que nos animamos a que las tasas se cobren bajo esta modalidad, que tiene respaldo legal y jurídico. Ahora se quieren agregar otros municipios y La Punta firmó hace pocos días el convenio", dijo una fuente allegada a la Municipalidad de El Volcán.

"No se está creando un impuesto nuevo -agregó-, es la misma tasa que se paga en el municipio. Ahora en la boleta de luz vendrá incorporado el servicio municipal y de agua, todo vendrá discriminado. Le facilitará al contribuyente el pago. También seguirán vigentes los pagos anticipados con descuento del 10 por ciento, que si los pagan en enero, no vendrá incluido el resto del año. En caso de que si un usuario quiere pagar la boleta de luz y no los servicios municipales, deberá dirigirse a Edesal y pedir una boleta sin esa facturación. Ahora estamos en el proceso de emparejamiento de padrones, que coincidan los nombres del titular en el NIS de la empresa de energía y en el padrón municipal", dijo.

El vocero dejó en claro que si los usuarios no pagan la boleta de luz, la compañía les corta el servicio y deben abonar lo adeudado y la reconexión.

Por esta gestión la empresa arregló con las intendencias que les cobrará un 8 por ciento a cada municipio por la distribución de facturas y armado de los sistemas, entre otros. "Será del total de lo recaudado y no de lo facturado", precisó Ortega.

La finalidad de esta modalidad es mejorar la recaudación y evitar el aumento de los ABL. "Sólo un 40 por ciento de los usuarios de algunos municipios pagan las tasas y servicios, en el caso de El Volcán abonan el agua potable un 20% y el ABL un 25%", detalló. "Queremos facilitarle el pago al contribuyente y mejorar la recaudación. La gente paga otros servicios como el celular o televisión satelital, y las tasas municipales no", señaló.

"Esta iniciativa no fue un capricho de los municipios con Edesal, es un convenio de las Intendencias, Edesal, el Gobierno de la Provincia y el Superior Tribunal de Justicia", precisó.

Según el vocero, esta forma de cobro se aplica en varias provincias del país, como San Juan, Salta, La Pampa y algunos partidos de Buenos Aires.