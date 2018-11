Escribanos asesoraron gratis a 120 personas en plaza Pringles

Como lo hacen desde hace seis años, los escribanos de San Luis y Villa Mercedes se sumaron a la “Jornada Federal de Asesoramiento Gratuito”, que se realizó en todo el país. En la capital puntana se instalaron en la plaza Pringles, donde atendieron a unas 120 personas; mientras que en Mercedes, otras 90 se acercaron hasta la Plaza del Sesquicentenario para recibir el asesoramiento gratuito de los notarios.



Durante cinco horas, un grupo de 20 profesionales atendieron a los vecinos que se aceraron a la carpa instalada en la esquina de Rivadavia y Pringles para consultarlos sobre trámites de herencias, donaciones, titularización de viviendas y los referidos al automotor. En todos los casos fueron informados y se les brindó el detalle que requerían, pero les dejaron en claro que después debían concurrir al Colegio de profesionales a elegir, del padrón de matriculados, al que ellos prefieran para concretar su escritura.



“Es una invitación a todos los ciudadanos que tengan dudas, inquietudes, alguna preocupación o consulta para hacer dentro de lo que es nuestra competencia profesional. Y lo hacemos, entre otras cosas, porque los escribanos como profesionales del Derecho somos depositarios de una función pública que está incorporada en el Código Civil. Y esto nos genera una enorme responsabilidad social”, destacó Juan José Laborda, presidente del Colegio de Escribanos de San Luis.



Luego de atender a varios vecinos, Laborda contó que “lo que hemos visto durante esta jornada es el desconocimiento de mucha gente de varias instituciones que están incorporadas en el nuevo Código Civil, como la libertad de testar que tiene hoy cualquier persona para transferir en vida a sus futuros herederos. También les informamos de nuevos artículos para los menores, que ahora les confiere más derechos y protagonismo, como así también del nuevo régimen patrimonial de los matrimonios”.



Pero sobre lo que más debieron asesorar fue “en materia de donaciones, donde hemos visto que mucha gente que celebra contratos, sin recurrir a un escribano o a un abogado, ahora están a la puerta de entrar en algún conflicto”. En ese sentido, citó el caso de alguien que “ha comprado alguna propiedad y no se ha redactado ningún documento sobre esa venta. Todo fue verbal. O que, habiendo redactado uno, no certificaron las firmas o se demoraron tanto que el vendedor falleció, con lo cual ahora debe iniciar el juicio sucesorio de los herederos de esa persona”.



Laborda recordó que “la tarea del escribano, ante una persona que va a comprar un inmueble, es investigar que ése vendedor sea el verdadero titular, que no tenga embargos y que ambos sean libres de realizar el contrato. Esto es muy importante porque, de no contar con esa escritura, después el comprador no puede hacer el anticipo de herencia; o si quiere pedir un crédito para apoyar una actividad comercial no la puede ofrecer como garantía porque el banco no la va a aceptar sin escritura”.