Escribanos asesoraron de manera gratuita en la plaza Pringles

El Colegio de Escribanos de San Luis brindó asesoramiento en la plaza Pringles debido a que se sumaron a la Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario que se realiza todos los años. Alrededor de una decena de profesionales contestaron las dudas de la comunidad de manera gratuita en la mañana del sábado.

Los escribanos daban asesoramiento sobre medidas de autoprotección, autorizaciones para conducir, de menores que viajan, sobre el régimen patrimonial del matrimonio, uniones convivenciales, protección de vivienda familiar, donaciones y testamentos, compraventa de inmuebles, sociedades y contratos, entre otros temas.

"Es una jornada que se desarrolla simultáneamente en todo el país. Está organizada por el Consejo Federal del Notariado Argentino, que es el organismo que nuclea a todos los colegios de escribanos del país. La gente viene con cualquier tipo de consulta jurídica, puede asesorarse y saber cuál es la solución posible. Les damos un panorama general para que sepan si tienen que ir a consultar a algún otro colega, abogado, agrimensor u otra rama profesional", explicó el presidente del Colegio de Escribanos de San Luis, Gabriel Fenoglio.

La jornada inició a las nueve de la mañana y cerca de las doce del mediodía ya habían recibido consultas de unas cien personas. El récord de asistentes en ediciones anteriores fue de 120, por lo que esperaban superar esa cifra al finalizar el evento. Fenoglio expresó que estaba sorprendido por la cantidad de vecinos que se acercaron a hacer sus consultas.

Nos acercamos a la ciudadanía para que tenga un panorama sobre cómo solucionar sus problemas (Gabriel Fenoglio- presidente del Colegio de Escribanos de San Luis)

"Está bueno, porque es para ayudarnos e informarnos bien para estar al tanto de los trámites que tenemos que hacer. Es útil para quienes a veces no podemos acudir a un escribano", expresó Emma Donaire, mientras esperaba para ser atendida.

El evento también se replicó en la localidad de Villa Mercedes en la Plaza del Mercado.

"Las preguntas frecuentes son sobre las viviendas sociales, las compraventas y después de la pandemia se incrementaron las consultas de los padres mayores de edad que quieren dejar arreglada la situación familiar y poner la casa a nombre de los hijos", contó Fenoglio. El titular del Colegio indicó que los escribanos son asesores imparciales que tienen que ayudar a la gente.

"Es importante destacar que son jornadas anónimas. No nos podemos presentar ni decir dónde está nuestra oficina o dar una tarjeta personal porque no es una jornada destinada a captar clientes, sino que nos acercarnos a la ciudadanía para que pueda tener un panorama general sobre cómo solucionar sus problemas y satisfacer esa necesidad. Muchas veces la gente no se anima a entrar en una escribanía, porque hay un preconcepto de que cobramos las consultas cuando en realidad no lo hacemos", aclaró Fenoglio.

Florencia Negri es escribana desde hace un año y ayer, por primera vez, brindó asesoramiento gratuito a los vecinos de la ciudad en el evento nacional. "Me encanta, es muy lindo cómo la gente agradece que los escribanos les estemos dando esta posibilidad de acceder a una consulta", expresó la profesional.

Este evento se realiza todos los años y esta fue la décimo primera jornada federal.