En tres años invirtieron más de $12 mil millones en obras

Corresponden a más de 520 proyectos que puso en marcha el gobierno provincial. De ese número, más del 70% ya fue finalizado. Además aseguran que todas las iniciativas son financiadas con fondos propios, lo que dinamiza la economía.

La obra pública fue, históricamente, uno de los ejes prioritarios en las administraciones del gobernador Alberto Rodríguez Saá. La actual gestión, que hoy cumple tres años, no fue la excepción. A pesar de los problemas que recibieron del anterior gobierno, según aseguran en Terrazas; y de la fuerte crisis que se vive a nivel nacional en muchos sectores, el Ejecutivo puntano apuntó a la infraestructura como una vía para mantener en movimiento la economía. Desde que asumieron, el Estado ya realizó 528 obras nuevas en toda la provincia (concluyeron 390 y se ejecutan 138), lo que da un promedio de más de dos proyectos por día. Detallaron que la inversión total es de $12.792.411.282.



"Desde que llegó el Gobernador, entre lo que se hizo y lo que se está haciendo, son 528 obras nuevas. Acá no incluimos a los trabajos de mantenimiento del Ente Control de Rutas, de Infraestructura Escolar, de Infraestructura Hospitalaria. Se invirtió más de 12.700 millones de pesos, y eso sin contar con obras próximas muy importantes, como el Hospital Central. Son números que van a contrapunto de lo que está pasando con Nación, que paralizó la obra pública. Al no haber nacional, y muy poca a nivel municipal, la que se sostiene es la provincial, y con fondos propios. Todo lo que hicimos desde el comienzo es financiado al 100% por el Gobierno de la Provincia de San Luis", destacó Felipe Tomasevich, ministro de Obras Públicas.



Los trabajos que se llevaron a cabo en todos los departamentos provinciales son muy variados. En salud, destacaron la construcción de los hospitales y centros de salud como en El Trapiche, Merlo, San José del Morro o Nueva Galia. En educación, el foco estuvo puesto en arreglos de edificios, pero también en la construcción de nuevos establecimientos, sobre todo las novedosas escuelas generativas. También se hicieron terminaciones de viviendas del ex Plan Solidaridad, obras energéticas e hídricas, espacios de recreación, mejoras en clubes deportivos, trabajos en los parajes y tendidos de fibra óptica, entre otros.



Modernidad: la salud es uno de los ejes primordiales, y la infraestructura hará de complemento en el nuevo Hospital Central.





El gobierno puntano buscó hacer todo esto, no solo para el desarrollo de todos los sanluiseños, sino también para intentar darle un freno a la crisis. Poner un proyecto de infraestructura en marcha es sinónimo de empleo. Trabajo para el obrero que levanta los muros, para las personas que se ocuparán del edificio ya terminado, y también para los vecinos de la zona, por las oportunidades comerciales que se disparan. La generación de fuentes laborales es una de las armas principales que se propone el Estado puntano para escaparle a los momentos difíciles a nivel nacional, como el actual. Un cuadro complejo que no es nuevo, porque también lo encontraron apenas asumieron.



"El Gobernador tiene una capacidad de adelantarse a las situaciones. Sabíamos que asumíamos con un estado de deuda importante en la obra pública, aunque nunca imaginábamos que era de alrededor de 800 millones de pesos. El 80 por ciento de los proyectos estaban paralizados o con ampliación de plazos. Los planes de viviendas como el Solidaridad estaban totalmente abandonados, con cuatro mil casas sin terminar o que ni siquiera se habían iniciado. Muchas empresas en quiebra, con una situación muy compleja. Los pagos de los certificados de la obra pública tenían una demora de entre 90 y 120 días", recordó Tomasevich.



Sueño: ya iniciaron los trabajos para edificar las 1.003 casas.





Luego agregó: "Desde ese entonces, Alberto nos marcó un rumbo muy claro con la obra pública, que en ese momento era difícil de visualizar y entender. Nosotros terminamos siendo un instrumento físico para dar sustento a impresionantes políticas de Estado en salud, en educación, en deporte, en la seguridad social. Es lo que planteó en la primera Asamblea Legislativa y es la misma que sigue sin modificarse. No se cambió el camino, y tener un rumbo claro da tranquilidad".



El ministro hizo hincapié en cómo se mantuvo el modelo, porque tras salir de la tormenta inicial, llegó otra, por las decisiones políticas y económicas que se tomaron desde el gobierno nacional. Aun así, la infraestructura de San Luis siguió su sendero virtuoso.



"Lo que está haciendo el Gobernador es tomar medidas anticíclicas para que esto impacte a San Luis en el menor grado posible. No podemos luchar contra la inflación, contra el aumento desproporcional de tarifas, contra una de las tasas de interés más altas del mundo. Vemos que la construcción privada y pública en 2018 cayó cerca de un 31 por ciento, en relación a 2017. En las rutas notamos una reducción del transporte pesado, que es uno de los indicadores principales de la economía, que también cayó alrededor de un 35 por ciento. Además de las medidas que toma el Gobierno, tiene el gran desafío de pensar a largo plazo, con políticas estratégicas", recalcó Tomasevich.



En Terrazas dividen a los más de mil días de gestión en obras públicas, en tres etapas. La primera fueron los primeros nueve meses que les tomó solucionar los graves problemas que dejó el gobierno anterior. La segunda fue el lanzamiento de la obra pública con el Parque La Pedrera en Villa Mercedes, como el gran símbolo. También estuvo marcada por el federalismo, gracias al convenio que se firmó con el 100 por ciento de los municipios. Por último, la tercera y actual, es la ejecución del megaplan de anuncios "Sueños Puntanos".







Escuelas Generativas.





"En líneas generales consideramos que estamos a la altura de lo que fue solicitando el Gobernador, respecto a 'Sueños Puntanos'. Tenemos inicios de nuevas obras prácticamente todos los días, y es algo que no pasa en el resto del país. Vialidad Provincial tiene un trabajo muy importante en casi todos los parajes de la provincia, así que estamos muy contentos", manifestó Tomasevich.



El megaplan fue una serie de anuncios que hizo Rodríguez Saá. Sin dudas que los que más expectativa levantaron entre los puntanos fue la construcción de las viviendas y el nuevo Hospital Central de San Luis.



El Gobierno ya comenzó los trabajos para edificar 1.003 casas en doce localidades de la provincia. Sin embargo, eso no será todo, porque aún restan 319 viviendas, que actualmente están en proceso licitatorio, y se empezarán a construir antes de que termine el 2018, según ratificaron en el Ministerio de Obras Públicas.



Respecto al Hospital Central, ya se realizó la apertura de sobres, y comenzó la etapa de evaluación de ofertas. Una Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por las constructoras SEMI SA, Green SA y Lumma SA hizo tres propuestas distintas para hacer frente al ambicioso proyecto. Una es por 7.099 millones, otra por 7.224 millones, y la restante por 8.027 millones de pesos.



"El 2019 nos va a encontrar con un altísimo número de obras en ejecución, como viene haciendo el Gobernador. Seguiremos con 'Sueños Puntanos' en plenitud, y seguramente con más sueños y esperanzas para San Luis", concluyó Tomasevich.