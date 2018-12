Eva de Dominici se sumó a sus pares y confesó haber sido acosada por un conocido director

Este viernes, Eva de Dominici se animó a hablar y confesó que a los 16 años sufrió "abuso de poder" por parte de un director de cine, ya fallecido, que le ofreció drogas y le pidió sacarle fotos "en tetas", además de insinuarle tener sexo a cambio de promesas laborales.

La actriz, de 23 años, formuló su denuncia a través de un video difundido por el programa de televisión "Intrusos". Debido a que ya no está con vida decidió no dar el nombre del director, que la había elegido para un protagónico en una película, el primero de Eva en toda su carrera y el que rechazó luego del episodio.

"Me llevó a una clase de meditación diciendo que era para mejorar la composición de mi personaje en una película que él estaba próximo a dirigir", comenzó su relato. El hombre había llamado a la madre de la actriz para decirle que la llevaría después de la clase a su casa, sin embargo frenó en la productora que dirigía con la excusa de repasar el guión.

“Yo me acuerdo que estaba cansada y le dije que me quería ir a mi casa pero él no era un hombre que entendía un "no'", explicó y continuó: "Agarró una bolsa muy chiquita y subimos a su oficina. Allí tomó una lapicera, le sacó la tinta y la tapita y aspiró lo que había sacado de la bolsa. 'Es alita de mosca' me dijo, es carísima, no te hace nada. Es más, te saca lo mejor de vos: ¿querés?”.

Eva se negó, pero el hombre no frenó ahí con sus indebidas propuestas: “ Me dijo que él se había acostado con todas las actrices de sus películas y que me quería sacar una foto en tetas porque en el film, tal vez, iba a querer que las muestre y tenía que ver el tamaño y forma, poniéndome de ejemplo a otra actriz que ya lo había hecho”, pero la actriz volvió a decir que no y fue allí cuando el director decidió llevarla a su casa: " Me quise tomar un taxi, me dijo que no y fue manejando como un desquiciado".

"Este director después de el episodio siguió acosándome, me llamaba a las 2 de la mañana invitándome a boliches o maltratándome. Hasta llegó a decirme que me hacía un favor, dándome ese papel en su película y que encima me tenía que pagar", relató la actriz.

Además, habló de Juan Darthés, Calu Rivero y Thelma Fardin. Reconoció que en un principio no le creyó a Calu, pero que con la confesión de su ex compañera de elenco, en la tira "Patito Feo", cayó en la realidad.

"Después de lo que pasó el martes, si este productor estuviera vivo, lo denunciaría. Y junto a Actrices Argentinas eso es a lo que queremos, que te animés, siendo mujer, hombre, de cualquier sexo, que te animés a contar. Que no naturalicés ninguna situación de maltrato. Que te saqués la mierda de adentro y que les hagás un favor a futuras posibles víctimas", concluyó.