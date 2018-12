El “Braulio Moyano” salió a la calle a cuidar a los conductores en Villa Mercedes

El hospital “Braulio Moyano” de La Ribera no se toma descanso respecto a la campaña de concientización vial. El viernes doce técnicas en Promoción y Prevención de la Salud y agentes sanitarias salieron a la calle con diferentes disfraces para llamar la atención de los conductores de Villa Mercedes y explicarles la importancia de cumplir con las normas de seguridad. Si bien la aventura comenzó hace unos meses en el barrio, esta vez se trasladó a la plaza del Sesquicentenario. Con un poco de humor, las protagonistas mostraron pancartas con varios mensajes, y la Municipalidad colaboró con folletos, calcomanías y chalecos fluorescentes para los motociclistas.

“De esta forma, buscamos que la gente utilice el cinturón y el casco, que no vayan más de dos personas en una moto; que los menores ocupen el asiento trasero, y otras precauciones que evitan problemas de salud en el momento de un accidente”, comentó Dalma Vera, una de las integrantes, que interpretaba a “la muerte” y perseguía a los motociclistas que no llevaban puesto el casco.

La mujer aclaró que eligieron trasladarse a la zona céntrica debido a los buenos resultados que tuvo la misión. “Cuando lo empezamos a hacer en el barrio, al poco tiempo notamos que más vecinos usaban casco y cinturón. Ahora, nuestro objetivo es seguir por diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en esta época en donde la gente anda más apurada, hay más vehículos en la calle y siempre aumenta la cifra de accidentes”, explicó.

La acción comenzó cerca de las 10 y se extendió hasta las 13. Las agentes se ubicaron en la esquina de Pedernera y Rivadavia y aprovechaban el corte de cada semáforo para hablarles a los conductores. “Las personas lo toman muy bien, saben que no les vamos a sacar multas ni nada, y nos felicita por lo que estamos haciendo”, contó Karina Escudero, otra agentes, mientras repartía folletos. Su compañera, Lorena Baldes, se vistió de payasa, con una peluca llena de rulos de colores azul, rojo, amarillo y rosa, y expresó: “De esta manera, tratamos de que entiendan lo que es la felicidad, la vida; y del otro lado, la muerte, que no tiene solución”.

En un sector, las agentes se dedicaron a educar a los conductores imprudentes; y, en otro, premiaron a los que cumplían con las normas de tránsito: ovacionaban con aplausos a los que llevaban puesto el cinturón, y a los motociclistas que tenían casco les colocaban un chaleco fluorescente como premio.

“Está muy bien que trabajen en este tema y le brinden más atención a las medidas de seguridad, que simplemente son para cuidar la vida”, aseguró Bruno Soto, un motociclista. El joven señaló que hay leyes que obligan a transitar en regla; sin embargo, los responsables no las hacen cumplir. “Los responsables de tránsito no controlan, no exigen y no multan como debe ser; esa flexibilidad hace que la gente no cumpla las normas”, remarcó.

El coordinador del Consejo Municipal de Seguridad Vial, Fabricio Mena, destacó la participación que viene desarrollando el hospital y aseguró que la comisión tuvo un año de muchas acciones. “Todas las instituciones que se fueron sumando le hacen muy bien al trabajo que venimos haciendo. Lamentablemente, siempre hay accidentes, pero nuestro compromiso es seguir apostando a la prevención para que la comunidad tome conciencia de las consecuencias”, manifestó, y adelantó que van a seguir generando este tipo de actividades durante las vacaciones y todo el 2019. “Invitamos a todas las instituciones y organizaciones que quieran participar”, agregó el encargado.