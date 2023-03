La pista de seguridad vial regresa a las escuelas

La pista de seguridad vial vuelve a las escuelas para continuar este año con la campaña de concientización para los más pequeños. El lunes harán la presentación formal en el colegio N° 388 “Sargento Romero” y luego seguirán recorriendo entre dos o tres instituciones por semana.

La primera salida del año fue a la Escuela de Nivel Inicial N° 13 “Dr. Ricardo Zavala Ortiz” y las infancias junto con las seños aprendieron las reglas básicas para circular en un vehículo, con el objetivo de que los pequeños luego puedan replicar la información en sus casas.

“Ya nos anticipamos al comienzo de la campaña y en recorrido con ‘La Muni en tu Barrio’ pasamos por el jardincito que está frente la plaza Alfredo Alfonso y estuvimos a la mañana y a la tarde”, contó César Macedo, responsable del Subprograma de Concientización Vial de la Secretaría de Gobierno.

Los talleres dependen de la edad de los niños y las niñas. Es decir, tienen más o menos duración y contenidos dependiendo de lo que puedan comprender.

“Esto nos sirve para hacerles conocer cuál es la parte segura para ellos y qué sector es el peligroso; porque la calle no es para que estén las personas y ya desde chiquitos tienen que aprender fundamentalmente a no cruzar las arterias solos y a no jugar allí, porque no tienen noción del riesgo y porque su campo visual es diferente al de un mayor”, aseguró el funcionario.

Por ello, remarcó que la vereda es el único lugar seguro para la gente y en donde pueden permanecer. “También les explicamos que el peatón tiene la prioridad siempre, porque, aunque tengamos un auto, antes de subirnos somos transeúntes”, manifestó.

Las pistas son herramientas pedagógicas que sirven para que los más pequeños practiquen algo que no es tan habitual para ellos. Cada plataforma mide unos 6 metros por 2,50 y simula ser una calle con todas las marcas del asfalto. Además, tiene carteles para poner y quitar y un semáforo con luces que pueden prender de manera manual.

También tiene triciclos y bicicletas para que los estudiantes circulen con sus cascos y salgan a andar prestando atención a cada leyenda.

“Hacemos hincapié en el respeto, para que las maestras puedan recordarles eso, porque siempre decimos que el resultado lo vamos a ver a largo plazo cuando ellos crezcan, pero pueden ir concientizando a sus padres en la manera que conducen y marcarles el rol que tienen al estar al volante”, agregó.

Las instituciones que quieran recibir la charla pueden acercarse al Municipio a solicitarla.

redacción/ALG