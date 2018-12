Ya hay taxis en San Luis que se animan al débito y al crédito

Las nuevas tecnologías se imponen y no hay rubros que se queden afuera. De a poco los taxistas se animan a cobrar sus viajes en la ciudad de San Luis con débito y crédito. Aunque no son muchos, los consultados afirmaron a El Diario de la República que lo hacen para un mejor servicio y también para los viajes más extensos.

“La idea siempre fue pensando en el cliente, como en otras provincias lo tienen, yo también lo quise”, dijo Rubén Darío Alcaraz. “Me quedé sin trabajo después de años en una fábrica, me compré un taxi. Pregunté si el Municipio lo iba a largar, esperé un tiempo y como salió Mercado Pago, use el aparato que tiene la plataforma”, detalló. Alcaraz se refiere al dispositivo externo que mediante Bluetooth se puede conectar a un celular con una aplicación previamente instalada y así pasar la tarjeta y dejar asentada la firma. Vale le pena aclarar que el servicio es de una empresa privada y que cobra una comisión por cada transacción realizada.

“Así se evitan los robos si estás con mucha plata, aunque hoy en día ha bajado mucho el trabajo”, admitió el taxista. Calcula que implementó la nueva alternativa de pago hace tres meses y que de 10 personas, cuatro usan el débito. “Le he comentado a algunos compañeros y lo han implementado”, dijo el chofer, que conoce al menos tres conductores más que tienen el sistema.

Roberto Garay coincide que son pocos los choferes que han optado por este sistema. De la agencia que forma parte, con 120 vehículos, cuatro tienen la alternativa. “Hay gente que te pide no manejar dinero y prefieren tarjeta o débito. No son muchos los que lo ocupan, suelen ser aquellos que quieren hacer un viaje largo y no gastar efectivo y te dicen de pagarlo en 2 o 3 cuotas, como por ejemplo con un viaje a La Toma, que te sale 1.200 pesos. Lo ven por ahí como algo más fácil. Está tan jodida la mano, es tan mala la situación, que cuesta hoy tomarse un coche”, explicó.

En una recorrida en las paradas del centro de la capital, los taxistas consultados indicaron que no se valen del sistema y apuntaron entre otras cuestiones a que el Municipio aún no se ha pronunciado al respecto y la conjunción entre la comisión que cobra el sistema, y a que los viajes en promedio no superan los 50 o 60 pesos por lo que la rentabilidad sería baja. Jorge Fernández, de la Asociación de Titulares de Taxi, no contestó a la consulta de El Diario.