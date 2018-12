Trece carreros recibieron las primeras motocargas 0 km en Villa Mercedes

El escenario “Rafael Arancibia Laborda”, del Complejo Nativista “Héctor Aubert”, fue el lugar justo —al aire libre— para que trece carreros fueran a retirar su motocarga 0 km que les entregó la Municipalidad para que continúen con su trabajo de una forma más saludable. La idea se comenzó a gestar hace más de un año, ya que esa tarea generaba bastantes quejas y denuncias de vecinos y proteccionistas de animales, y tiene como objetivo erradicar la tracción a sangre y el maltrato animal. En total, son 128 solicitudes y esta fue la primera tanda; asimismo, los responsables aseguraron que la idea es entregar un veinte por ciento anual. El vehículo fue entregado con seguro pago por tres meses, garantía por un año, casco y el patentamiento a nombre del actual titular.

“Esto nos cambió la vida. Lo que vamos a sentir ahora no se compara con nada, y más sabiendo que los caballos van a descansar y a llevar adelante la vida que siempre merecieron tener”, dijo muy emocionado Walter González, uno de los primeros en recibir la motocicleta. El hombre contó que tiene cinco hijos y con su trabajo mantiene a toda la familia; además expresó que la comodidad es la primera ventaja para destacar. “Ahora, para salir solo tenemos que sacar la moto; al animal había que buscarlo, atarlo al carro, darle de comer y beber; llevaba otro tipo de trabajo”, aseguró.

Una vez que recibieron el rodado, los propietarios salieron del lugar celebrando con bocinazos y una sonrisa que expresaba muchísima felicidad. “Es un día histórico para Villa Mercedes. A través de este plan integral, que venimos trabajando hace mucho tiempo, logramos que los carreros se concienticen y, gracias a eso, hoy conseguimos que trece caballos dejen de trabajar dentro de los ejes urbanos y sigan su vida en el campo”, manifestó el secretario de Desarrollo Sustentable, Mario Mondelli. El encargado aclaró que realizaron un trabajo muy amplio para que los conductores puedan salir a la calle sin problemas. “Para ellos no fue nada fácil dejar el caballo y subirse a una moto, algunos no sabían manejar y les enseñamos, otros no tenían carnet de conducir y resolvimos la manera de que los puedan tener”, detalló.

En cuando a los animales, la gran mayoría fueron entregados en adopción y, en otros casos, los propietarios los trasladaron a los campos de sus familiares o conocidos. “Lo vamos a extrañar, nos ayudó muchos años, pero estamos contentos de que no va a tener que hacer cosas que no le gustaban”, dijo entre risas y emoción Rumaldo Barros, otro de los beneficiados.

Las motos son marca Zanella Z Max, de 200 cilindradas, con marcha atrás sonora y caja de cuarta. Tienen un soporte de hasta 700 kilos, con una chapa reforzada y tres barandas rebatibles para que les sea más fácil la carga y la descarga. La encargada del área de Tenencia responsable de animales, Laura Ferrer, comentó que este proyecto les va a dar un cambio de vida muy importante a los carreros. “Desde este momento, trece familias visualizan una gran posibilidad de desarrollo económico, social, educativo y cultural. Creemos que ahora ellos van a poder realizar otros tipos de trabajos, más que trasladar residuos”, remarcó.