Llegan más motocargas para erradicar carros con equinos

Otros trece caballos se prepararan para cambiar el duro asfalto de la ciudad por los verdes y suaves campos. El próximo 16 habrá una nueva entrega de motocargas a los carreros, para poder reemplazar a los animales por un transporte que les permita modernizarse, rendir más en sus tareas y, gradualmente, eliminar la tracción a sangre de la ciudad. Esta semana, los beneficiarios comenzarán con las clases gratuitas de manejo y con los trámites para poder obtener el carnet de conducir.

La iniciativa fue puesta en marcha tras la aprobación de la ordenanza 795. En diciembre entregaron una primera tanda y esta sería la segunda. “Uno de los puntos de la normativa refiere a que no haya más tracción a sangre y que los dueños entreguen los equinos para ser dados en adopción. A las familias se les abre un abanico de posibilidades nuevas en la fase económica porque van a poder ampliar el horario de trabajo y, a la vez, nos aseguramos que 13 caballitos vuelvan al campo”, resaltó Laura Ferrer, responsable de la Unidad Ejecutora de Control de residuos y tenencia responsable.

El acto está previsto para el jueves 16 en el complejo nativista "Héctor Aubert", en el sector frente al anfiteatro. "Invitamos a toda la comunidad a que venga porque era un pedido a gritos, por eso, deben acompañar este proceso y ayudar dándoles trabajo a quienes obtienen este privilegio como también a los que aún esperan por el vehículo", consideró.

Cada una de las personas seleccionadas recibirá una motocarga de 200 cilindradas, un casco protector, los primeros tres meses del seguro pago más el primer service bonificado.

Ferrer explicó que pasado mañana comenzarán con las clases de manejo gratuitas para cada uno de los carreros que serán beneficiados. Además, podrán tramitar la licencia de conducir que necesitan para poder manejar el nuevo transporte.

“Entendíamos que la mejor forma no era erradicarla de un momento al otro, que fue el error que cometieron en otras ciudades donde no fue voluntario el cambio de la metodología de trabajo. Hay que tener en cuenta que hablamos de generaciones que se dedican al carro. Si bien al principio había muchos carreros que desconfiaban o no terminaban de aceptar la propuesta, fueron viendo que cumplimos con la ayuda gratuita para sus caballos, les entregamos medicación, herraduras y fardos a los que están en la lista de espera del rodado”, sostuvo Ferrer.

En agosto del año pasado, el programa contactó a quienes tenían carros tirados por caballos y los convocó a que se sumaran. En esa oportunidad confeccionaron un listado de 128 personas a las que les reemplazarán el carro de tracción a sangre. La selección de los beneficiarios se hace en base a un análisis global de las necesidades de cada uno.

“Con las que otorgaremos en dos semanas y las de diciembre llegamos a 26, lo que conforma el primer 20% que establece la ordenanza como promedio anual para poder finalizar con los 128 carreros en 5 años y así erradicar la tracción a sangre. Ya tenemos el listado de los próximos beneficiarios que presentaremos en agosto para cubrir el otro porcentaje y trabajamos en la licitación de los rodados de esa tanda”, adelantó la encargada.