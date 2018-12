Sergio, un ciclista que vino a San Luis desde Europa para crear conciencia

Sergio Gómez no pudo evitar emocionarse al llegar al Hospital San Luis ayer a las 13. Recorrió ininterrumpidamente 87 kilómetros desde Desaguadero en bicicleta. No lo hacía por afición, su objetivo era concientizar a la población cuyana sobre "enfermedades raras", promover la creación de centros donde se investiguen sobre ellas y que sobre todo se ayude a los afectados, que a su parecer los que más las sufren son los niños. Tampoco lo hacía desde la ignorancia, sus hijos, Santo de 25 y Lautaro de 12, sufren Síndrome de Duchenne, que consiste en debilidad muscular progresiva. El hombre, mendocino oriundo de Las Heras, vive en el País Vasco desde 2007 y en 2015 creó la "Asociación Ayuda Enfermedades Raras" para contribuir con otros niños con enfermedades de difícil tratamiento. Hoy llegará a Villa Mercedes, como final de un recorrido de 350 kilómetros que inició en Mendoza capital el pasado domingo.



En la "Ruta de la Esperanza", como decidió llamarle a la travesía, no estuvo ni está solo. Y el punto de partida para hacer el recorrido fue la historia de Mateo, el niño de 7 años que viajó junto a su familia a China para intentar recuperar la visión y que para poder viajar realizó colectas, peñas y rifas (Ver "Mateo y la travesía...").



"Me contacté con un chico de acá, Darío González, el papá de Mateo. Me dijo que ya tenía solucionado el tema de su hijo, entonces le expliqué la idea que tenía y él me contactó con Germán Dellasala", detalló. Junto a su hijo Facundo, ciclista, lo acompañaron desde Mendoza y lo harán hasta Villa Mercedes, donde viven.



A la provincia vecina llegó el 11, donde realizaron una fiesta de "solidaridad y esperanza" en el Hospital Pediátrico Humberto Notti para lanzar el recorrido. Hubo una etapa previa que realizaron de Mendoza a Mediagua y después a San Juan. El segundo trayecto que lo trajo a San Luis comenzó el domingo y lo llevó de la capital mendocina a Las Catitas, luego a Desaguadero y posteriormente a San Luis capital. Villa Mercedes será la parada final. "(Facundo) es un chico que con la edad que tiene me sacó el sombrero. Esta es la juventud que tenemos que apoyar, sacar adelante, hay muchísimo futuro", dijo emocionado.



En el trayecto de Desaguadero a la capital fueron acompañados por "Agrupación Cuyo", un grupo de ciclistas de las tres provincias y que entre sus representantes puntanos tiene a Raúl Villegas, José Rodríguez y Sergio Gómez. "Siempre hemos estado dentro de las bicicleatadas acá en San Luis. El papá de Mateo nos contactó. Sergio venía de hacer esta pedaleada y nos pareció muy lindo, por el hecho de concientizar para la creación de un centro de investigación de enfermedades raras.

Además colaboramos mucho con Mateo para que se hiciera la operación", explicó Villegas. También los acompañaron en el trayecto de Desaguadero Kevin y Petrona Pérez y Mabel Becerra, familiares de Darío y su hijo Mateo. Y recibieron la colaboración de la Policía de San Luis, la V Brigada Aérea y Pablo Chacón.



Hubo un primer viaje que hizo Sergio en Europa en marzo de este año. Allí recorrió junto a su amigo Pedro Higueras de Azpeitia, el pueblo en el que vive en el País Vasco a El Vaticano, pasando por Francia e Italia y por la misma causa. Lo que lo llevó a Europa en 2007 fue una mejor vida para sus hijos. Hoy trabaja de pintor y hace cuatro años decidió crear la asociación. Actualmente colabora con eventos y recolección de plástico con el Centro de Investigación Sanitaria Biodonosti, en San Sebastián y el Centro de Investigación Sanitaria Biocruces, ubicado en la provincia de Bizkahia. "Lo hago por todos los niños que sufren y que necesitan una respuesta de todos nosotros. Creo que ya ha llegado la hora de que todos los gobernantes de nuestro país, pongan un granito de arena y hagan un centro de investigación como nos merecemos", reflexionó el hombre que volvió a su país para continuar una causa que inició del otro lado del Océano Atlántico y que espera que crezca con el tiempo.



Mateo y la travesía de su familia

Sergio Gómez, el activista que hoy está en la provincia para concientizar sobre el tratamiento de enfermedades raras, llegó a San Luis tras conocer la historia de Mateo y su familia. El niño de 7 años perdió a principios de año la visión por dos padecimientos paralelos, malformación de Arnold Chiari e hipertensión endocraneana. Sus padres, Darío González y Carol Rivero, sin ánimos de rendirse, decidieron viajar a la Clínica Shixin, en Dongguan, China para intentar un tratamiento experimental de células madres. Para costear el viaje y el procedimiento, desde setiembre, organizaron tres peñas, varias rifas y el sorteo de su moto familiar.



El 29 de noviembre arribaron al país asiático, donde Mateo comenzó su tratamiento en la clínica, el lunes 5 de diciembre. Mediante pulsiones lumbares, comenzaron a inyectarle células madres, con la esperanza de que regenere sus nervios ópticos dañados. El 20 termina el tratamiento y 27 regresarían a la provincia.



Cuando Sergio se contactó con Darío por Mateo para ofrecerle ayuda, el padre le dijo que ya había resuelto el viaje. Pero decidieron continuar con el trayecto para visibilizar la lucha de familias como la del pequeño.