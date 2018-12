Unos 56 chicos podrán tener su licencia de conducir gratis

Cincuenta y seis chicos terminaron el año con una grata noticia: podrán acceder gratuitamente a su licencia de conducir, a través del programa "Mi primer carnet". Los alumnos son de 16 escuelas del nivel secundario y para llegar a esta instancia debieron aprobar un examen teórico sobre seguridad vial. Ahora tendrán que pasar la prueba práctica en la que mostrarán su habilidad para estacionar.

La iniciativa es una de las propuestas que presentó el Consejo Municipal de Seguridad Vial. Hace unos meses, el organismo que componen instituciones, ONG y estudiantes, recorrieron todas las escuelas locales presentando el programa. De los que se anotaron y pasaron las diferentes etapas de un curso que duró varias semanas, salió la primera promoción que obtuvo la licencia.

Este miércoles, en el Salón Azul del edificio comunal, recibieron un certificado de finalización que los habilita a una segunda instancia. Para ello, deberán solicitar un turno y presentar una copia del DNI. Si son menores de 18 años, tendrán que adjuntar el permiso de sus tutores. El intendente Mario Merlo, anticipó en la entrega de certificados, que facilitarán un espacio durante la semana para que los chicos puedan rendir todos juntos.

Uno de los aspectos que más destacaron los beneficiarios del programa es que sea gratuito, ya que regularmente, quienes desean sacar su registro, tienen que abonar $930.

Luciano Alza, otro de los jóvenes, añadió: "Me pareció una propuesta bastante dinámica y accesible, ya que es gratuito. Además generó más conciencia entre los compañeros", destacó el estudiante de la escuela "V Brigada Aérea".

Al igual que la mayoría de los futuros conductores, Luciano asistió junto a su familia. Su papá, Rodrigo, consideró que la propuesta no solo ayudó a concientizar a los más chicos, sino que el mensaje llegó también a los adultos. "Lo apoyamos durante todo el proceso y pudimos reforzar algunos conceptos que no teníamos frescos y además, aprender otras cosas que por creer que ya lo sabés todo, no lo aprendés", reflexionó.

Olga, mamá de Sergio Sacco, un estudiante del Colegio Nº 15 "Agustín Mercau", más conocida como la "Industrial", añadió: "En casa siempre le inculcamos que debe respetar y ser responsable a la hora de manejar, por lo que consideramos que era una buena forma de reforzar eso", dijo la mujer.

El coordinador de Seguridad Vial de la Municipalidad, Fabricio Mena, anticipó que a partir de marzo del año que viene, los futuros egresados de 2019, también podrán acceder al programa.