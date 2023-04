Alertan sobre estafas virtuales con la licencia de conducir

Sinvergüenzas sobran en las redes sociales, malvivientes inescrupulosos que convencen a gente confiada o que prefieren tomar atajos que al final resultan muy caros. Eso ocurre por estos días con estafadores virtuales que ofrecen otorgar la licencia de conducir a vecinos de la ciudad capital sin que tengan que hacer los trámites personales ni pagar las tasas que la Municipalidad de San Luis exige. Las víctimas, por esta falsa gestión, abonan una cifra a través de billeteras virtuales a un perfil falso y al concurrir a retirar su carnet se dan cuenta que toda esa diligencia prometida era una gran mentira. La treta fue advertida por la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de San Luis y confirmada ayer a El Diario de la República.

La titular de ese organismo, Emilia Sánchez Cristófaro, señaló que, al menos, quince personas cayeron en las garras del o los estafadores. Las ofertas por los servicios que jamás cumplen las hacen a través de redes sociales, principalmente Facebook.

"Se trata de personas inescrupulosas que, a través de una identidad falsa, ofrecen hacer rápidamente todos los trámites vinculados a la licencia de conducir sin necesidad de que la persona, en este caso la víctima, tenga que hacer las diligencias personales ni pagar los sellados correspondientes. Lamentablemente hay gente confiada que, mediante una billetera virtual, pagó el dinero solicitado y resultó estafada", comentó la funcionaria.

Los trámites por la licencia de conducir son presenciales. No existen los gestores y las tasas se pagan en entes oficiales (Emilia Sánchez Cristófaro- subsecretaria de Transporte Municipalidad de San Luis)

"Nosotros advertimos el problema porque al menos unas quince personas se han presentado en las oficinas de la Subsecretaría de Transporte manifestando que venían a retirar su licencia. Concurrieron porque habían sido enviados por este o estos estafadores. Al conversar con nosotros se dan cuenta de la mentira", añadió Sánchez Cristófaro.

Al detectar el problema, desde el área municipal se comunicaron con la Policía e hicieron la denuncia. Por ahora, personal de Delitos Complejos de la fuerza provincial investiga el fraude virtual.

"Nosotros ya radicamos la denuncia al igual que algunas de las personas que resultaron víctimas. Pero queremos pedir a nuestros vecinos que no confíen en estas falsas promesas o propuestas que no existen, porque el Municipio no se maneja con ningún gestor y la obtención como la renovación de la licencia de conducir es un trámite personal", explicó Sánchez Cristófaro.

"Es lamentable lo que ha ocurrido. Pero el vecino debe saber que los exámenes teóricos como prácticos para obtener la licencia son presenciales y las tasas sí o sí se abonan ante los entes oficiales y bajo ningún punto de vista nos manejamos con gestores. Pedimos a la gente que necesite este trámite que se informe con nosotros. Es una diligencia sencilla y rápida. Además, las renovaciones ahora también se pueden tramitar en los Centros de Atención al Vecino de los distintos barrios", aclaró la funcionaria.