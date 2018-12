Afirman que más de 250 vehículos ya realizaron la Revisión Técnica

En los primeros diez días desde que comenzó a funcionar la Revisión Técnica Vehicular (RTV), más de 250 vehículos realizaron la inspección en el taller ubicado en la avenida Santos Ortiz y calle América, frente a la estación de servicio Axion de Juana Koslay. Aseguraron que hasta fin de mes el control se podrá realizar de lunes a sábado de 8 a 24.

El propietario de la empresa Revisión Técnica Vehicular San Luis, Enrique Sella, precisó que "a un promedio de treinta coches por día, hemos inspeccionado más de 250. Hubo horarios en los que tuvimos gran demanda, aunque en otros estuvo frenado. En general estamos cerrando entre las 22 y 22:30. Sabemos que es complicado por la fecha, porque hay mucha demanda Muchos viajan a pasar las fiestas a otras provincias o se van de vacaciones, y quieren contar con la habilitación de sus autos".

Dijo que en el taller trabajan un ingeniero y dos empleados por turno. Los elementos que se verifican son, entre otros, frenos, luces, eje de las ruedas delanteras y traseras, estado de las cubiertas, suspensión y los cinturones de seguridad. La empresa puede controlar unidades de hasta 3.500 kilogramos.

La revisión tiene una duración de entre quince y veinte minutos. "Veinte es lo máximo que establece la ley, porque se supone que es el plazo para inspeccionar un auto que funciona adecuadamente", dijo. El taller está habilitado para expedir los certificados tanto para automóviles, utilitarios, camionetas, motos, taxis y remises.

De acuerdo al dueño de la firma, hasta ahora casi no hubo rechazos en los rodados que fueron controlados, pero sí advirtieron a los conductores cuyos vehículos exhibían algún desperfecto. "Ninguno fue reprobado, ya que significaría que el auto no está en condiciones de circular por la vía pública. Sí hemos realizado algunas observaciones leves, como luces que no funcionan al tener una lámpara quemada o una rueda frena más que la otra. En esta primera etapa estamos haciendo educación vial. No debe tomarse la inspección como algo represivo", señaló.

"Hemos recibido el reconocimiento de mucha gente por la instalación del taller. Nos dicen que hacía falta y están muy agradecidos. También vienen usuarios del interior provincial. Muchos dueños de autos realizaron la inspección porque viajaban a pasar las fiestas o las vacaciones a otras distritos. Pero también otros nos comunicaron sobre la necesidad de realizar el control y tener la tranquilidad de que el auto que tienen está en condiciones", detalló.

Sella dijo que hasta fin de año el taller funcionará en el horario de 8 a 24 y que en enero se organizarán de acuerdo a la demanda. "Si hay mucha concurrencia seguiremos con el mismo plan, pero si baja se reducirá de 8 a 20 como en todas las ITV que tenemos en Córdoba", indicó.

El valor del trámite para los autos es de $1.100, para las camionetas de $1.200 y para las motos de $400 en adelante, un valor que va en proporción a la cilindrada. Indicaron que los rodados cero kilómetro deben repetir la revisión recién dentro de dos años. Sin embargo, a partir del quinto debe efectuarse todos los años. Los remises y taxis también son sometidos a la verificación, pero en este caso es cada seis meses y pagan una tarifa preferencial de $600.

La empresa Revisión Técnica Vehicular San Luis fue adjudicada tras un llamado a licitación realizado por la Municipalidad de Juana Koslay. Aseguran que la oblea que se otorga tiene validez nacional y que esto permite cumplimentar con la legislación que rige en otras provincias.

La empresa tiene otras cinco plantas municipales en la provincia mediterránea y hace 22 años que trabaja con el sistema de verificación de automóviles. Cuenta además con un taller de RTV nacional que verifica transporte de carga y ómnibus de pasajeros en Villa María.