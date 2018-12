Más de ochenta cadetes egresaron del Instituto de Seguridad Pública

Una nueva camada de jóvenes puntanos egresó este viernes del Instituto de Seguridad Pública (ISPJPP) como técnicos superiores con orientación en Policía y Servicio Penitenciario. Esta fue la 43ª promoción donde 75 pasarán a ser oficiales de la fuerza policial y 14 se desempeñarán como celadores en las dos penitenciarías provinciales. El acto se realizó en el estadio Ave Fénix que estuvo colmado por los flamantes egresados, sus compañeros cadetes que todavía cursan la carrera, autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial, además de cientos de familiares que orgullosos aprovechaban para sacarse miles de fotos.

El vicegobernador, Carlos Ponce, la ministra de Educación, Paulina Calderón, el rector del Instituto, Oscar Magni y la vicerectora, Ana María Abrahín, fueron algunos de los invitados a entregar los diplomas a los hombres y mujeres que cursaron durante tres años la tecnicatura.

“Vengo a traerles las felicitaciones y el saludo afectuoso de corazón, de nuestro gobernador, Alberto Rodríguez Saá. Él quiere que sepan que estamos muy orgullosos de ustedes y expectantes del futuro que les depara esta tarea a cada uno”, saludó el vicegobernador. Y enseguida les dijo: “Miro a los ojos de cada uno de los familiares y veo la emoción y el orgullo que sienten cada uno de ustedes por todo el trabajo y la preparación que han tenido en estos tres años”.

Mientras que el rector Magni destacó que “nuestro Instituto entrega hoy (ayer) a la Policía y la Penitenciaría funcionarios en Seguridad Pública con un pleno compromiso con los Derechos Humanos y con las garantías constitucionales que demanda el ejercicio del trabajo policial y penitenciario. Sus prioridades, ahora, son el desarrollo de estrategias de prevención, la intervención en conflictos y la participación ciudadana”.

La ministra de Educación, al salir del estadio, señaló que “estos actos de la Escuela de Policía, como le decimos cariñosamente, son muy emotivos y la verdad es que cada promoción de jóvenes que estudian y se reciben en tres años es muy meritorio. Porque no es una carrera fácil y por eso es un momento hermoso para ellos. Por eso hemos venido a acompañarlos en el cierre de este ciclo lectivo”.

El egresado Oscar Félix Miranda, que terminó con el mejor promedio de la promoción, tiene 24 años y vino desde Quines a estudiar al Instituto de Seguridad Pública. “Gracias a Dios cumplí la meta que me propuse hace tres años con mucho sacrificio y perseverancia", dijo emocionado.

Contó que decidió ser policía porque “es una vocación de servicio que tengo desde siempre. Servir a la sociedad es algo que uno tiene que sentir, con eso se nace, no se hace”, y dijo que en su familia hay otros integrantes dentro de la fuerza policial: “Mis familiares me han inculcado esa vocación por servir desde chicos. Y la verdad es que me gusta mucho”.

Sobre la posibilidad de ser el primer promedio señaló que “no fue un objetivo que me haya propuesto, lo único que hice fue sacrificarme y esmerarme día a día para ser cada vez mejor y brindar lo mejor que uno hace. Gracias a Dios lo pude lograr y además salí el mejor promedio, que es un orgullo para mi familia y para mí”.

El flamante Técnico Superior en Seguridad Pública con orientación policial explicó que “es una tradición del Instituto no adelantar ninguno de los premios para que nos enteremos justamente en el acto. Fue una gran sorpresa para mí, por un momento parecía que estaba viviendo un sueño. Es un orgullo muy grande”. Y aclaró que la réplica del sable del coronel Juan Pascual Pringles se la dieron “porque me la gané con mucho sacrificio y ahora lo podré tener en mi propia casa”.

Sobre su futuro inmediato en la Policía destacó que “todavía no sé en qué repartición me podré desempeñar. Pero seguro que en el área que me toque podré prestar servicio, quiero brindar lo mejor de mí y volcar todos los conocimientos que incorporé”.