Sueños de acordeón: Javier Chirino lleva su música a todos los rincones de la provincia

Su amor por el acordeón llegó a los 11 años pero el músico Javier Chirino aseguró que le gusta desde que tiene uso de razón. En Unión, su pueblo natal donde actualmente vive también, lo conoció gracias a su abuelo que se lo mostró por primera vez pero ya llevaba en su memoria las melodías alegres del chamamé y los sonidos litoraleños. En la actualidad, lleva su música por donde pasa y conquista los corazones de los habitantes de los parajes del interior provincial con su alegría y las serenatas que realiza de modo sorpresa.

Además, en la actualidad tiene su propio grupo de música que se llama "Javier Chirino y Renacer Chamamecero" que se creó cuando el acordeonista vivía en la capital y persistió en el tiempo por más que él regresó a la localidad del sur provincial.

"En mi pueblo estudié música con dos grandes maestros y a partir de ahí la vida me empezó a abrir otros caminos donde aprendí a perfeccionarme arriba de los escenarios y en diferentes presentaciones. Junto a mi conjunto recorrimos varias provincias como Córdoba, San Juan, La Rioja y la mayoría de los departamentos de San Luis. Una de las mejores actuaciones en nuestros diez años de formación fue en el Festival de El Caldén", recordó Chirino.

Como su trabajo lo obliga a viajar por las rutas de la provincia, la mayoría del tiempo Javier permanece dentro de su camioneta recorriendo caminos muchas veces no tan transitados como se los espera. Su acordeón es el compañero ideal que eligió el músico para no aburrirse pero también para usarlo como un puente o una herramienta social entre él y los vecinos de los parajes que visita cada semana.

"Lo que hago es una suerte de serenata, de esas que había en los viejos tiempos. En el medio de la nada, un día cualquiera y en horas diferentes, paro mi camioneta en el lugar y bajo junto a mi acordeón para sorprender a la gente que vive en el lugar, muchas veces solitaria entre tanto campo y animales. Les toco una canción con mi acordeón y si están a gusto hasta se ponen a cantar y bailar junto a mí", expresó el acordeonista.

Esta acción diaria lo invitó a Javier a conocer un poco más de la vida de los vecinos de los parajes, interiorizarse con ellos y saber que, por más que estén rodeados de campo y soledad, ellos no se encuentran solos ni en mal estado. "Cuando les pregunto si precisan algo ellos me contestan que no y ahí entiendo que con lo justo y necesario los habitantes son tan felices", agregó Chirino que además cada experiencia las graba para colgarlas en las redes sociales.

"De manera casera sin edición ni tantas cámaras me gusta dejar un registro de lo que vivo a diario cada vez que me topo con un paraje y su gente. Los últimos videos que subí los compartieron páginas de chamamé y ya tienen más de medio millón de reproducciones", contó. Hace ya un año que Chirino visita a la gente de los parajes y le saca sonrisas y pasos de baile con su música litoraleña. "Son momentos muy hermosos los que se vive en esos lugares. En algún futuro me gustaría enganchar todos en algún audiovisual para que se vea de otra forma. Pero por ahora me conformo en que mi música suena en muchos rincones alejados de la provincia", concluyó Javier que siente y ama su rol como músico como también a su Unión natal.

"En mi pueblo nos juntamos y compartimos la música como la amistad. Algo impagable", concluyó.