Una colecta reunió juguetes y regalos para los hijos de los 44 marinos del Ara San Juan

“Todos los submarinistas y sus respectivas familias somos hermanos", expresó a familiares del ARA San Juan Edward Michael Burdick, ingeniero mecánico y ex submarinista de la Armada de los Estados Unidos, que hace un año en medio de la conmoción por la desaparición del Submarino organizó una colecta para comprar regalos a los hijos de los 44 tripulantes.

Este año, ya con la certeza de la localización del navío, hizo lo mismo, pero esta vez se le sumaron más voluntades y logró triplicar el valor del regalo del año anterior, la colecta alcanzó los 57 mil pesos argentinos.

Los hijos de los tripulantes que perecieron en el submarino hundido son 59. Cada uno de ellos recibió una Gift Card, para canjear en el local de indumentaria “Tiza” y en la juguetería “Educando” de la ciudad de Mar del Plata.

Todo lo recaudado fue donado por personas que querían apoyar a los familiares de los desaparecidos, y hacerles llegar este gesto solidario en Navidad.

It’s been 1 year since last contact with #ARASanJuan. Let’s help comfort the crew’s families by putting smiles on their children’s faces again this Christmas with Educando gift cards. Send your donation to my https://t.co/UXlv2o1wHy account (enter my email enzothedood@yahoo.com) pic.twitter.com/ymzp8YxDIz