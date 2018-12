Alerta por un puma herido que fue atropellado en la Aguada de Pueyrredón

Este miércoles a la mañana, apenas hubo luz, un grupo de oficiales realizó un rastrillaje en la zona de la Aguada de Pueyrredón, en la que están ubicadas las plantas potabilizadoras, el barrio Los Quebrachos y las sierras, para buscar a un puma que atropellaron el martes al anochecer.

"Seguramente no estaba herido de gravedad porque es evidente que pudo caminar. Este tipo de animales son de andar mucho. Al encontrar luces y diferentes estímulos, y de que lo atropellaran, quedó atontado y no atacó a quienes estaban junto a él tomándole fotos y grabando videos", explicó la subcomisario, Carina Garro, jefa de la policía de Medioambiente de la Policía de San Luis, y pidió a la comunidad que estén atentos por si vuelve a aparecer.

"Si lo ven, no se acerquen porque son salvajes, y hay que saber manipularlos. Deben comunicarse urgente al 911, estamos en alerta permanente, junto a la secretaría de Presevación de la Fauna del Ministerio, que se llama Biodiversidad y está a cargo de Nicolás Bistol. Trabajamos en equipo para rescatar aves o este tipo de animales, para prevenir la caza, y cuidar las especies", aseguró Garro y afirmó que posiblemente el puma tiene que haber vuelto a su hábitat.

Además dijo que en caso de que lo vean nuevamente avisen y no se acerquen. "Cuando llegué a la zona del accidente el animal ya no estaba. El puma viene de su hábitat, en el momento no reaccionó y cuando pudo escapar, se fue. El ser humano ha invadido sus espacios, por eso nos vamos a encontrar con animales durante esta época. Ellos no atacan, en la medida que no nos acerquemos. Es carnivoro por eso representa un peligro", enfatizó y volvió a recomendar que durante circunstancias similares no hay que acercarse. "El animal podría haber saltado sobre el conductor o los curiosos para defenderse", concluyó.