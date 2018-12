Confirman la presencia de Abel Pintos en el primer "Festival de la Amistad"

Según el productor Diego Sosa, presentará su disco "La familia festeja fuerte" el 27 de enero en la ciudad de la Calle Angosta. Las entradas ya están a la venta.

El viernes 21 de diciembre, exactamente a las 19:36, Abel Pintos publicó en Twiiter las fechas de las actuaciones que tiene programadas para presentar su disco "La familia festeja fuerte", en enero. Así se enteraron los sanluiseños que el artista llegará a La Pedrera el 27 de enero para encabezar la grilla del primer "Festival de la amistad". Según el perfil de Facebook "DIEGO SOSA Manager GROUP", las entradas están a la venta desde este miércoles a las 18, a $ 1100.

"Ese tuit aceleró mucho las cosas, porque no teníamos todos los detalles cerrados. Todavía nos falta definir los nombres de las bandas teloneras, y el del invitado que traerá Abel. A los artistas locales los tendrán que convocar desde la Casa de la Música", explicó Diego Sosa, el productor del espectáculo que será en La Pedrera desde las 19.

La idea surgió de una charla de amigos. "Estábamos hablando de que hacía mucho que no actuaba en San Luis, me dijo que se acordaba de que había estado en Tilisarao cuando era chico. Le conté mi idea sobre que podríamos tener un festival propio. Enseguida se prendió y le puso nombre a la juntada, por eso se llama 'Festival de la amistad", contó el productor y agregó: "Le puso así porque estamos en una época en la que todos andamos convulsionados. Me encantó y nos pusimos a trabajar con ese nombre, además me adelantó que estará presente para la segunda edición, así sea sobre el escenario o ayudando a buscar números artísticos".

Sosa explicó que los menores de 14 años no podrán ingresar al show sin un mayor responsable, y que los niños pagan entrada a partir de los 5 años. Los tickets están disponibles desde hoy (por este miércoles) a las 18. Los puntos de venta en San Luis son: Rústico, en Colón 701; en Selú, el local 1034 de San Luis shopping Center; en Villa Mercedes en la Casa de la Música, en el Complejo Molino Fénix Villa Mercedes 10 a 13 y 17:30 a 20; en Aspen Lencería, ubicado en Marconi 47 y en

Ilumina, en Entre Ríos 767, en Justo Daract. Además próximamente estarán habilitadas en el sitio LivePass.com.