Presentan "poética narrativa" de Jesús Liberato Tobares

Las manos laboriosas del historiador Jesús Liberato Tobares no conocen el paso del tiempo. Detrás de sus anteojos negros que lo protegen del sol su vista o su paso lento que lleva por la edad, la eminencia puntana sigue los caminos que florecieron en su juventud; la búsqueda inquietante de la historia de San Luis. Hoy a las 18, Liberato presentará "Poética narrativa" el primer tomo de los seis libros que reúnen las obras completas que se publicaran durante 2018 y principios de 2019 gracias al proyecto "Sueños Puntanos". La cita será en la sala "Berta Vidal de Battini" del centro cultural Puente Blanco.

La primera parte de este gran camino literario contiene poesías y relatos narrativos que el escritor realizó antes de 1955. El tomo está conformado por tres libros de poemas: "Cerro blanco", "Calandrias de setiembre" y "Gente de mi pago", más el libro de cuentos "Río Grande".

El trabajo de recopilación lo tuvo como protagonista activo a Tobares, pero no lo logró solo. La colaboración del poeta Gustavo Romero Borri fue indispensable para seleccionar, recopilar y elegir las obras finales.

"Fue un trabajo largo, dedicado y muy delicado. Requirió de mucho tiempo y paciencia para leer además del compromiso de corregir errores o fallas en el proceso de organización", explicó el escritor que adjuntó poesías y relatos publicados en revistas y diarios de la época.

La responsabilidad de recopilar los escritos fueron de Romero Borri, tanto del primer tomo como los cinco restantes, pero Jesús estuvo atento y al pie del cañón en cada etapa. "El vistazo general lo hice cuando los vi terminados. Quedé muy conforme, valoro la labor del equipo que trabajó con él porque pusieron lo mejor de sí para que saliera bien. Los vi muy entusiasmados y compenetrados", expresó el autor.

La jefa del Programa Cultura, Silvia Rapisarda, quien anunció la presentación de esta tarde, agregó que las obras del poeta son un regalo para la comunidad. "Tobares es un hombre que se destaca por querer comunicar sus hallazgos, rescatar el pasado y realizar el trabajo de campo de cada investigación. Es una persona a la que la curiosidad lo invade", explicó la funcionaria.

Para el escritor, la importancia de las obras completas va por el lado de servir a la provincia que lo vio crecer personalmente y como profesional. "No lo veo como una ofrenda, sino como un esfuerzo más que hice con el objetivo de homenajear a la provincia. Siempre fue el ideal que me condujo a escribir", agregó.

Su familia también es protagonista de cada obra. El historiador, que vive en San Martín, estuvo mucho tiempo en la casa de sus hijos en la capital puntana para trabajar y estudiar cada tomo. "Estoy rodeado de muy buena compañía. No solo escritores talentosos, sino también de mis seres queridos. Desde mi señora hasta mis nietos hicieron lo posible para que su abuelo simule las falencias y siga adelante", contó emocionado.

En noviembre será la presentación de dos tomos más, vinculados con el folclore y la puntanidad. Para el 2019, Tobares planea presentar los últimos tres que contienen algunas obras inéditas, fotografías, postales, entre otras cosas.

"El libro que publiqué el año pasado estará en el tercer tomo. Está relacionado con la puntanidad y una nueva mirada más amplia de la historia de San Luis. Nunca paré de escribir porque siento que no es una ocurrencia pasajera, es la pasión que me acompaña", concluyó Tobares.