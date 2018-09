Cristian "Espy" González: "Voy por el campeonato"

Este fin de semana, Cristian González logró mucho más que una victoria en el Rally de San Martín. El piloto puntano, de 41 años, volvió a sentirse vigente: "Estoy feliz por ganar, ahora voy por el campeonato. Hice memoria y no conseguía un triunfo desde el 2008 (por el Rally de Santa Rosa del Conlara). Solo tengo palabras de agradecimiento: al equipo por semejante auto que me dio, a mi familia que me banca en todo y a mi navegante Matías Ramos que fue fundamental", contó el "Espy" que con este resultado pasó a comandar el campeonato con 145 unidades, 34 más que Daniel Bassi, su inmediato perseguidor.

Con respecto a la clave de esta carrera, González comentó: "Fue mucho mérito de Matías (Ramos). Cuando la carrera estaba ajustada me guió para acelerar en el momento justo y, cuando se puso más tranquila, me bajó la intensidad para no cometer errores. Creo, sin lugar a dudas que es hoy por hoy uno de los mejores navegantes del país. Y por suerte corre conmigo".

Quedan tres fechas para finalizar el campeonato: Nueva Galia en octubre, Tilisarao en noviembre y el Gran Premio Coronación en San Luis, un largo camino pero no imposible para que "Espy" cumpla su anhelo de ser campeón.

"Es una cuenta pendiente, fui campeón como navegante y cuando corrí siempre estuve en la pelea, pero esta vez siento que puede ser una chance de oro. Quedan tres carreras, veloces todas. En Nueva Galia hay que tener un buen auto, va a ser la más pareja, con caminos rectos. Tilisarao siempre me gustó y tiene tramos, que si uno arriesga puede sacar diferencia. Cerrar el año en San Luis será lo mejor, aún no sé qué pruebas elegirán pero siempre son las mejores, así que espero llegar a esa instancia con chances", cerró el puntano.

Además de Gonzaléz y Bassi, hay dos pesos pesados como David Cavallera y Mario Rasso en la lucha directa por el título, por lo que aún no está nada definido.