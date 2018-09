Acordaron un nuevo acceso para subir el Cerro de la Cruz

Después de las negociaciones con los propietarios de los lotes, el Municipio de Juana Koslay acordó la creación de un nuevo acceso para subir el Cerro de la Cruz. En los próximos días comenzarían los trabajos de desmalezado para hacer el sendero que permita llegar hasta la cima. El terreno está ubicado en la última curva de la Aguada de Pueyrredón en dirección a San Luis, muy cerca de la planta potabilizadora de la "Ciudad Verde". El ingreso anterior que utilizaban los escaladores, emplazado por la calle "Palabra Final", fue prohibido por la Comuna debido a las quejas de los vecinos ante la permanente aglomeración de personas y la congestión de vehículos.

La semana pasada el Municipio mantuvo reuniones con propietarios de los dos terrenos, que serían los indicados para que los personas puedan escalar el pico de más de 1.200 metros de altura, muy visitado por deportistas y turistas en los últimos años. Los funcionarios de la Comuna eligieron el nuevo acceso por sugerencia del presidente del Club de Montaña Inti Anti, Gabriel Guillar, quien fue convocado para encontrar una solución.

"Las autoridades municipales mantuvieron reuniones con dos familias, que son las dueñas de los terrenos que están sobre la Aguada Pueyrredón, por donde sería posible subir al Cerro de la Cruz. Uno de los propietarios del lugar confirmó que va a permitir el acceso", dijo Guillar.

El montañista, quien conquistó en setiembre del 2017 la cumbre del Manaslú, un pico de 8.163 metros en el Himalaya, fue al terreno junto al secretario Gobierno Carlos D'Alessandro y otros funcionarios para definir la ubicación del nuevo sendero. "Subimos y bajamos el cerro por la zona en donde podríamos hacer el camino. Hay mucha vegetación. Lo haríamos hasta empalmar con el sendero original, más arriba. Finalmente decidimos cuál es el lugar conveniente. Ahora el compromiso lo tiene el Municipio, que este jueves o viernes comenzará con el desmonte y desmalezado, según dijeron", señaló.

Guillar dijo que este es un trabajo que va a llevar "unos días" y aseguró que el nuevo ingreso tendrá medio metro de ancho. "Como hay arboledas frondosas, instalaremos dos puntos de descanso identificados que en el camino original no había. La idea es que permita descansar a aquellas personas que quieran subir. Además podrán disfrutar del paisaje imponente que ofrece el lugar", detalló.

Una vez que el nuevo recorrido este habilitado, el Club Inti Anti organizará un trekking gratuito para que todos los montañistas puedan conocer el nuevo acceso. "De esta manera vamos a poder seguir difundiendo y disfrutando de esta actividad", destacó.

"Lo importante de este sitio es que siga siendo gratuito y que sirva como un sector turístico para fomentar el deporte y mejorar la calidad de vida de las personas, y no hacer de esto una cuestión comercial", señaló.

Hace tres semanas la Municipalidad prohibió el acceso por la calle "Palabra Final" a los montañistas que querían ascender al Cerro de la Cruz. El intendente Jorge "Toti" Videla dijo que la medida fue para respetar a los vecinos de ese camino, que, afirmaban, eran molestados por los autos estacionados frente de sus viviendas y por los cientos de personas que se concentraban a “cualquier hora del día y noche".

Esta calle comenzó a utilizarse como acceso al cerro a fines de 2014. Pero desde el 2016 los inconvenientes comenzaron a crecer, y no sólo por los deportistas que escalaban la sierra. "Otro reclamo que hacían era que llegaban autos por la noche, ponían música y los vecinos no podían dormir. Es gente que no subía al cerro como deporte sino como diversión. Ascendían cincuenta metros, se quedaban allí y bebían alcohol. Abajo se quedaban coches con la música encendida", recordó D'Alessandro.