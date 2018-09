Temen que Malena no pueda resistir mucho sin un trasplante de corazón

Malena Herbel, la bebé puntana de un año que está internada en el hospital Italiano de Buenos Aires, sigue peleando por su vida. Según su mamá, Yanina Pastán, su salud se va deteriorando y no resistiría por mucho tiempo el “Berlin Heart” (corazón artificial).

Su mamá comentó que la pequeña hoy se encuentra en terapia intensiva a la espera de un trasplante. "Es la única manera de salvarle la vida. El corazón artificial no le alcanza", señaló y precisó que cada vez que se quiere recuperar pasa algo y retrocede. "Por eso es la urgencia, no puede esperar tanto tiempo", detalló. "Su cuerpo cada vez se va deteriorando más. Ese dispositivo no conserva intacto sus órganos, solo se mantendrá con vida hasta que ella diga basta", señaló.

La bebé hace tres meses que está internada en el hospital Italiano de Buenos Aires, y hace un mes y medio que tiene el corazón artificial. "Tengo miedo de que tenga otra recaída, está débil. En este momento sigue con la cánula que le permite que no se le cierre el pulmón y que le llegue oxígeno, ya que ella no respira por sus propios medios", destacó Pastrán y subrayó que el “Berlin Heart” le puede volver a generar fibrinas o coágulos como ya le sucedió.

Asimismo señalo que está estable y que a pesar de todo el pronóstico sigue siendo alentador. "Gracias a Dios se despertó, de a poco le sacaron los sedantes y el respirador. No puedo darme por vencida porque mi pequeña me enseña lo que es luchar, ha salido de tantas y sigue paleándola", dijo.

Además resaltó que el lunes pasado sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y que 48 horas después le pudieron realizar una tomografía para saber si habían quedado secuelas. Resaltó que una de ellas fue que no puede mover el brazo y pierna derecha. "Nos dijeron que todo dependía de ella, si volvía a conectarse con su entorno, porque si las lesiones neurológicas eran graves lamentablemente la bajan de la lista para poder recibir un órgano", expresó.

Pastrán mantuvo una reunión con los médicos de cabecera y le comentaron que su hija tendrá una vida normal, pero que necesitará ayuda en algunas cosas. "No será totalmente dependiente, cuando vaya a la escuela tendrá alguien que la guíe y seguirá con sesiones de kinesiología. Solo habrá que tener otros cuidados. Peor hubiera sido que no se despertara o que tenga problemas neurológicos", enfatizó.

La mamá pidió que sigan rezando por la pequeña y agradeció todas las muestras de cariño que recibe a diario. "Yo puse en las redes sociales que había sufrido un ACV y la gente me dio mucha fuerza. Queremos que se produzca el milagro, que aparezca el donante y que Dios me escuche como lo viene haciendo desde que está internada", agregó.

La coordinadora de Cucai San Luis, Eugenia García, expresó que hay dos tipos de emergencias la "A" que son los pacientes que están graves y la "B" los menos graves. "Malena está en emergencia cardíaca B", señaló y agregó que en todo el país hay doce niños que están en la misma situación.

La complicación cardíaca de Malena fue detectada cuando Yanina transitaba las 20 semanas de embarazo. El diagnóstico indicó que padecía el síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo del corazón. De allí en más, la mamá y su hija sin nacer, quedaron al estricto cuidado de los especialistas en Buenos Aires.| Tras múltiples operaciones, la niña está en lista de emergencia nacional.