Malena no baja los brazos y sigue luchando por su vida

Malena Herbel, la bebé puntana que el veintidós de agosto celebró su primer año de vida sigue internada en el hospital Italiano de Buenos Aires, y ayer cumplió un mes desde que se le adaptó un corazón artificial Berlin Heart Univentricular -entregado por el Gobierno de la Provincia-. Si bien en este primer trayecto tuvo que ser intervenida, su evolución continúa siendo favorable. Así lo confirmó Yanina Pastrán, mamá de la beba, quien destacó que están a la espera del trasplante de corazón.

Según la mamá, el fin de semana pasada tuvo que ser intervenida y trasladada a terapia intensiva por una fibrina que los médicos detectaron en una de las válvulas por donde circula la sangre. "Los especialistas me dijeron que si se hacía más gruesa podía producir un coágulo. Después se puede ir a los pulmones o al cerebro ocasionándole un accidente cerebro vascular (ACV)", dijo Yanina, quien agregó que en ese momento tenía en sus brazos a su pequeña. "Los médicos esperan que se deshaga con el mismo anticoagulante. Por suerte lo viene tolerando muy bien, en el momento que la sedan le detienen el corazón para que no siga bombeando y no pierda sangre", comentó.

La mujer resaltó que Malena sigue luchando por su vida. "Ella tiene aguante, todavía no puede remontar del todo. Pesa siete kilos, lo mismo que tenía cuando llegó a la clínica, de a poco está mejorando", precisó y detalló que hace dos fines de semana sufrió una infección respiratoria y le colocaron un respirador artificial. "Cuando eso sucede retrocede un montón, no se alimenta como debe ser. Ahora le dan de comer por una sonda, todavía no puede succionar porque está débil y no logra mantenerse sentada, una vez que lo consiga le darán algo más sólido", expresó.

Además manifestó que el día a día lo lleva bastante bien. "Anoche con mi marido estuvimos acá, cuando se despertó se puso feliz al vernos juntos, se reía y quería hablar, estaba contenta", resaltó Pastrán. También especificó que tratan de no enfermarse para poder acompañarla. "No podemos resfriarnos porque si uno cae el otro tiene que cubrirlo y llegado el momento se hace cansador. Tenemos que estar bien, ella nos necesita al cien por cien", contó.

Asimismo señaló que el domingo fue a la Iglesia para agradecer por la salud de su hija. "Me paré, miré a Dios y agradecí por permitirme tener a Male conmigo es un milagro", dijo con la voz entrecortada y agregó que lo único que le pide a los puntanos es que sigan compartiendo la foto de la pequeña. "El hecho de que tenga un corazón artificial no significa que esté mejor, ojalá siga bien y no le pase nada, pero necesita uno real. Solo pido que sigan rezando. Estoy agradecida por los mensajes de fuerza que me mandan, mi hija seguirá luchando", manifestó.

Al momento de describirla Pastrán no dudo en decir que es dulce y "mamera". "Es mi abrojito, depende mucho de mí, a pesar de todo es alegre y se ríe. Todo lo que se mueve le llama la atención y lo quiere. La verdad que es lindo poder verla bien y contenta. Tiene mucha garra", resaltó.

Además señaló que con su pareja se están quedando en un departamento enfrente del hospital Italiano.

"Nos gustaría estar en un lugar más económico pero por un tema de urgencia debemos estar cerca. Nos cruzamos todo el tiempo y en menos de cinco minutos estamos en la clínica", precisó y señaló que la obra social les cubre una parte del alquiler. "Hay que seguir aguantando, por el momento mi marido puede sostenerlo, yo lamentablemente perdí mi trabajo", dijo.

Por último, la mamá de Malena hizo hincapié en la importancia de la donación de órganos. "Es doloroso pedirle a otra madre que sufrió la pérdida de un ser amado que done los órganos, pero hoy me toca estar en este lugar y lo tengo que hacer", expresó.