Condenan al responsable del asesinato de Mauricio López

El Tribunal Oral Federal de Mendoza le dictó la prisión perpetua a Juan Carlos Santamaría por su responsabilidad en la desaparición de quien era el primer rector de la Universidad Nacional de San Luis, Mauricio López, en enero de 1977. Además sentenció a otros 19 procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura cívico militar y declararon al “Campo Las Lajas” como Centro Clandestino de Detención.

En su fallo los tres jueces dictaminaron también que el trato recibido por las mujeres detenidas en ese lugar se encuadra como delito de violencia de género.

La causa penal comenzó el 28 de mayo de 2004 cuando el hermano de Mauricio, Juan Carlos López, se presentó como querellante, y más tarde fue excluido por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, ante lo cual el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) planteó un recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal. En abril de 2007 fueron imputados por la desaparición de López: el comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Menéndez, y los integrantes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina, Pedro Esteban Jofré, Osvaldo Padorno Mesa y Juan Carlos Santamaría, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, torturas y robo agravado.

Este sexto juicio que se inició el 27 de octubre de 2016 estuvo a cargo de los jueces Daniel Cisneros, Alejandro Piña y la puntana Gretel Diamante. En el debate se trataron once causas acumuladas que contemplaban a 76 víctimas, entre ellas cuatro asesinados/as y siete desaparecidas/os. Los imputados fueron 19 miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, de los cuales 10 llegaron a juicio por primera vez. Santamaría fue condenado a prisión perpetua por la detención y desaparición de Mauricio Amílcar López, visto por última vez con vida en este lugar.

Pablo Salinas, abogado querellante por el MEDH en ese juicio explicó que, “Santamaría fue acusado por la querella por tener a su cargo el "Campo Las Lajas" que es donde se lo vio por última vez al rector Mauricio López, donde también asesinaron a la familia Marín. Por estos hechos acusamos a dos responsables del esquema represivo: Santamaría y el otro fue el jefe de Inteligencia del Ejército, Paulino Furió, quien finalmente fue declarado inimputable por una incapacidad que sufrió y no se le dictó sentencia”.

Salinas señaló que “Santamaría quedó detenido porque además va a ser objeto de un nuevo juicio ya que en Mendoza se va a juzgar a integrantes de la Fuerza Aérea. Aquí quedan dos juicios pendientes: uno es sobre integrantes civiles de Inteligencia y el otro por la acción de la Aeronáutica. Porque recordemos que en el organigrama represivo, Mendoza quedó al mando de la Fuerza Aérea”.

El abogado recordó que en ese campo también se encontraron autopartes enterradas de automóviles que utilizaban en esa época las fuerzas represivas “y también en algún caso la carrocería del vehículo Fiat 127 donde fue secuestrada Olga Inés Roncelli de Saiegh. Los organismos de Derechos Humanos estamos convencidos que en ese lugar están enterrados los restos, no sólo de Mauricio López, sino de la gran mayoría de los desaparecidos de Mendoza”.

También insistió en que “es muy importante que el Tribunal haya decidido que el "Campo Las Lajas" sea declarado Centro Clandestino de Detención porque la Fuerza Aérea ha pretendido siempre que abandonemos el predio. Y ahora hasta se puede pensar en transformarlo en sitio de memoria como lo son los edificios emblemáticos de la D2 acá en Mendoza o la ESMA en Buenos Aires”. Y anticipó que desde el MEDH van a proponer que se preserve ese lugar y que sirva para contarle a las futuras generaciones que allí fue donde asesinaron al rector López y a los testigos víctimas que nosotros detallamos en cada juicio.



Querellante premiado por la Universidad

“Tengo el honor de haber sido distinguido el año pasado con el premio 'Mauricio López' que entrega la Universidad Nacional de San Luis”, recordó Salinas, quien efectivamente recibió ese galardón que cada año la institución entrega a una personalidad que se haya destacado en la lucha por los Derechos Humanos cada 10 de diciembre.

Es abogado, magíster en Estudios Latinoamericanos, especialista en Derecho Penal, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, socio fundador de XUMEK, integrante de Frontline Defenders, Fundación Internacional para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Asociación Americana de Juristas, y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Fue querellante en todas las causas por delitos de lesa humanidad que se han realizado en la provincia de Mendoza y el primer director de Derechos Humanos de esa provincia. Es autor de varios libros como “La aplicación de la tortura en la República Argentina” y “El caso Penitenciarias de Mendoza y el Sistema Interamericano”.