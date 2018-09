Desmienten denuncias contra un instituto de educación física

El Instituto Superior de Educación Física (ISEF), Fundación Adrián Domínguez, rechazó las denuncias por presuntas irregularidades, entre las que figura la emisión de certificados analíticos apócrifos. El abogado defensor de ese centro de formación, Hugo Scarso, desmintió las acusaciones que pesan sobre las autoridades y dijo que pidió a la Justicia que intervenga para dictaminar sobre las imputaciones que realizaron dos ex alumnas, quienes afirman que les negaron el pase hacia otra institución.

"Bajo ningún punto de vista los analíticos son 'truchos', es una locura que hayan entregado documentación falsificada. De todos modos vamos a esperar a que lo diga un juez", sostuvo Scarso a El Diario de la República, en referencia a las afirmaciones de Nahir Dagfal y Fátima González, las dos jóvenes que hicieron las presentaciones judiciales contra el ISEF. Según indicaron, cuando solicitaron las certificaciones con las materias aprobadas, se encontraron con que les figuraban algunas asignaturas como "adeudadas" (no aprobadas), una situación que ambas denunciantes señalaron como falsa.

"No vamos a querellar en lo inmediato por perjuicio, lo concreto es que nos presentamos en el Juzgado Correccional Nº 2 para que se investigue y determine la veracidad de las acusaciones. Voy a pedir que los denunciantes aporten todo lo que saben y lo que tienen como prueba para realizar una investigación como corresponde. Como abogado tengo que resguardar el buen nombre y honor de mis clientes, que están a disposición para que se verifique que todo está en regla y no hay inconvenientes de ninguna naturaleza", aseguró Scarso, quien agregó que "mancharon la carrera y el buen nombre" de una institución que tiene más de veinte años de trayectoria en la provincia.

Sin embargo, el defensor legal de las denunciantes, Guillermo Strazza, dijo que cuando sus clientas solicitaron el analítico provisorio con las materias aprobadas, se encontraron con que en la documentación no se reconocían al menos doce asignaturas, de las que no tienen ninguna constancia de aprobación, ya que el ISEF no cuenta con libreta universitaria.

"Solo tienen los comprobantes de examen donde figura la calificación, que los vamos a presentar como prueba", afirmó Strazza, quien realizó denuncias penales contra el propietario, Adrián Domínguez y el rector, Antonio Merenda, "por adulteración de documento y usurpación de título".

Además, la defensa de Dagfal y González realizó presentaciones en el Municipio de San Luis y el Programa Defensa del Consumidor, para certificar que las instalaciones de la calle Colón 1138 cuenten con la correspondiente habilitación y, también, para dejar constancia del pago de las cuotas correspondientes a los tres y cuatro años de cursado que realizaron las chicas.