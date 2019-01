Guillermina y Ian son los primeros bebés del 2019 en la ciudad de San Luis

La beba pesó 3 kilos, 470 gramos, y el varón 3 kilos, 260 gramos. Ella nació en el Cerhú a las 3 y él a las 3:25 en la maternidad "Teresita Baigorria".

Guillermina Rezzano nació en el Cerhu a las 3. Según la doctora Celis la mamá estuvo con trabajo de parto desde que estaban cenando. "No progresó y tuvo una cesárea de urgencia. La atendió el doctor Rocha, pesó 3,470 kilos. Son papás primerizos y la pequeña está hermosa. Está en la habitación con sus padres, así que están juntos disfrutando de los primeros minutos de este 2019".

Fabricio Rezzano y Gisel Garciarena, son los padres de la beba, no quisieron tomarse fotografías, pero el papá se animó a contar cómo fueron los minutos previos al nacimiento. "Llegó a las 39 semanas y un par de días. Anoche estábamos en la cena y ya había movimientos que anunciaban que llegaba en cualquier momento. Tipo 12:40 ya estábamos acá en el sanatorio. Teníamos el bolso en el auto", explicó Rezano y agregó que esperó la llegada de su hija afuera del quirofano. "La sacaron, estaba con el pediatra y me hicieron pasar. Pude escuchar el primer llanto, el pediatra la vistió y me la dieron", explicó.

Ian Haziel Andrada abrió los ojos, miró a sus papás y a las profesionales que lo ayudaron a nacer en la Maternidad “Teresita Baigorria”, pero no lloró. Tal vez estaba ansioso por llegar al mundo, porque durante su estadía en el vientre materno se movía todo el día.

Nació a las 3:25 de este martes 1 de enero por parto normal y fue el primer bebé del 2019 en el sector público, de acuerdo a lo informado por Prensa del Ministerio de Salud. Ian pesó 3 kilos 260 grados, midió 49 centímetros y es hijo de una joven pareja: Valentina Hernández, de 15 años, y Brandon Andrada, de 21, vecinos del barrio Eva Perón de la capital puntana.

“Me atendieron muy bien pero yo estaba muy nerviosa”, dijo Valentina, la mamá primeriza. Brandon, el papá, recordó que llegaron alrededor de las 22 a la maternidad y recién pasada la medianoche la chica empezó con dilataciones.

Al nombre, Ian, lo eligieron hace bastante tiempo cuando empezaron a salir.

Los profesionales que asistieron en obstetricia fueron la doctora Coila Blasco, la licenciada Vanesa Funes, la enfermera Belén Zalazar y en la recepción del recién nacido estuvieron la doctora Mónica Menzio y Carola Carballo Carola.