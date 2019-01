La abogada de Fardín dijo que los dichos de la hermana son “muy débiles”

Sabrina Cartabia, la representante de la actriz, emitió un comunicado en el que explicó que hasta el momento el audio de la hermana de Thelma "no fue aportado a la causa" y que la decisión de hacerlo "es de la defensa".

Carla Lezcano, media hermana de Fardín habló este viernes con Radio del Centro de la ciudad cordobesa de La Falda y durante la entrevista dijo: "Yo sé que hubiera hecho esto (la denuncia pública) mucho antes si hubiese sido verdad. No sé si hubo alguna situación, porque la verdad que Darthés me dejó sin argumentos cuando dijo que ella lo avanzó. Evidentemente hubo alguna situación, pero estoy segura de que él no la violó".

Además, Lezcano indicó que "para cualquier persona que fue violada, su vida cambia cien por ciento para toda la vida y desde los 16 años hasta hoy la vi varias veces y en ningún momento esbozó posibilidad de haber sido violada".

Tras difundirse la entrevista, la abogada de Fardín, Sabrina Cartabia, emitió un comunicado en el que explicó que hasta el momento el audio "no fue aportado a la causa" y que la decisión de hacerlo "es de la defensa".

"Para que tenga validez en el proceso debe ser primero presentado en la causa. Luego, será ponderado junto con las otras pruebas por el órgano que investiga y juzga para obtener la verdad procesal", agregó.

Además, la letrada aseguró que "procesalmente, las creencias constituyen una prueba muy débil. Quien se ha expresado, además, no estuvo en el lugar de los hechos ni cuenta con un conocimiento sobre lo ocurrido en Nicaragua".

Y remarcó que "el equipo que lleva adelante la denuncia cuenta tanto con prueba testimonial como pericial, que confirman lo que ha denunciado Thelma. Hemos tomado la decisión de llevar esos testimonios a la justicia para que sean asentados en el lugar correspondiente".

Thelma Fardín realizó una denuncia por violación contra Juan Darthés el 4 de diciembre pasado en la justicia de Nicaragua, por un hecho que habría ocurrido en mayo de 2009 en el Hotel Holiday Inn de Managua, cuando ella tenía 16 años, y estaban de gira con el espectáculo de la tira televisiva "Patito Feo".

