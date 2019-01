Viajar en taxi hasta el centro puede costar siete veces más que hacerlo en colectivo

El boleto cuesta 16 pesos. Un auto puede cobrar de ida y de vuelta 260 pesos, según el recorrido.

El conflicto salarial de Transpuntano, que tiene en vilo a la ciudad desde las primeras horas de ayer, obligó a los usuarios a buscar alternativas para movilizarse en la ciudad. El taxi fue una de ellas. Por ese motivo, El Diario relevó en las agencias los precios de los viajes desde los cuatro puntos cardinales de la ciudad hasta la zona más urbanizada, lo que arrojó que a los usuarios del transporte público les cuesta 7 veces más que trasladarse en colectivo.

En todos los casos, los operadores de las agencias sugieren llamar con 15 minutos de antelación, ya que la demanda aumentó y, aunque no sea un número considerable, tienen demoras. Daniel Fernández trabaja en los barrios del sur, de forma particular, y aseguró que los viajes hasta el centro de la ciudad rondan entre los 80 y 130 pesos por cada viaje. Lo que da un total máximo de 260 pesos para ir y volver. Otra empresa de taxis contó que desde el barrio Estrella del Sur, ubicado en los alrededores de la Penitenciaría, trasladarse hasta la Plaza Pringles, tiene un valor de 100 pesos.

El boleto del colectivo cuesta 16 pesos, por lo que existe una diferencia que puede alcanzar un 700 por ciento más, respecto a lo que los usuarios pagan habitualmente. El gasto transcurre en un momento del mes en el que el dinero de los asalariados comienza a escasear. Sobre todo, luego de los gastos que conllevan las fiestas de fin de año.

El barrio 500 Viviendas Norte es otro punto de referencia de lo que sale llegar a los lugares de trabajo. Una empresa con mucha trayectoria en el rubro informó que, para ese trayecto, el valor mínimo es de 100 pesos. Además, aseguraron que quienes estén en los barrios cercanos a la tercera rotonda podrían abonar alrededor de 130 pesos por cada viaje. Agregaron que 120 pesos es el valor estimativo desde el barrio Visitadores Médicos, y que desde Terrazas del Portezuelo el monto baja a 100 pesos, siempre en relación a un solo viaje.

Otras personas eligieron usar medios de transporte alternativos, como la bicicleta o simplemente caminar. En algunos casos, compartieron taxis para abaratar la erogación. Alejandro Morge es chofer de la agencia Servi Taxi y comentó que, entre ayer y hoy, tuvo por lo menos tres viajes de este tipo. "Hoy (por ayer) llevé a dos señoras que subieron frente a la Municipalidad. Una fue hasta el barrio San Martín y la otra hasta el Libertad. La forma de pago en todos los ejemplos fue a medias. El jueves, dos jóvenes estaban en la parada del colectivo ubicada en la esquina de Esteban Adaro y Cerro Tomolasta, en las inmediaciones de la rotonda Torrontegui, se dirigían a sus trabajos ubicados en la calle Ayacucho, con algunas cuadras de diferencia. Al ver que la demora del colectivo era de casi 40 minutos, decidieron viajar en taxi y repartir los gastos", relató.

El taxista aseguró que el movimiento es mayor. Llegó a esa conclusión por las ganancias recibidas. "Por cada día del conflicto gremial, hemos notado un aumento de flujo de personas que ronda el 30 por ciento", dijo y confesó: "Me solidarizo con los compañeros de Transpuntano por el no pago de haberes adeudados pero a nosotros, sobre todo en enero que suele ser un mes de poco movimiento, nos ha beneficiado. Más si tenemos en cuenta que el GNC aumentó a fines de noviembre del año pasado y no obtuvimos bajas, como sí pasó con la nafta días pasados", aseguró Morge, quien explicó que la suba del combustible que más usan no está contemplada dentro del monto de la bajada de bandera ya que hace meses no se debate el precio del servicio.