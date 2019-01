Aún no aparece el exhibicionista del Mirador del Portezuelo

Tras el video viralizado, lo buscaron en la casa de su hermano, quien dice que no sabe dónde está.

El exhibicionista acosador del Barrio Mirador del Portezuelo aún no aparece, confirmó el jefe de la Unidad Regional I de Policía, comisario general Carlos Villegas. Indicó que el hermano del acusado no sabe dónde está, que no existe una pista certera y tampoco conocen si salió de la ciudad de San Luis. José Alberto Sosa tiene 36 años.

Fuentes de la Comisaría 41 confirmaron que ya recibieron el pedido oficial para detener al exhibicionista.

El sábado pasado se viralizó el video de un vecino del barrio Mirador del Portezuelo, en el sur capitalino, que se masturbó frente a tres chicas que pasaban por la calle. Los habitantes de la zona apedrearon la vivienda.