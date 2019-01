San Luis sumó más nominaciones para competir en los WSIS 2019

La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información incluyó a otros once proyectos puntanos.

Más proyectos sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), desarrollados por la Provincia, se sumaron para competir por los premios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 2019 (WSIS por sus siglas en inglés). En total, San Luis participará del certamen internacional con un total de veintiún proyectos, trece por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y ocho por la Universidad de La Punta (ULP), todos postulados en doce categorías.

La WSIS había seleccionado el mes pasado diez de los veintiún proyectos puntanos, a los que finalmente decidió nominar en su totalidad, por lo que San Luis amplió sus chances de quedarse con algunas de las premiaciones, una instancia que se definirá del 8 al 12 de abril en Ginebra, Suiza.

"Recibí mails de la ONU y la UIT en los que me informaron que habían nominado, inclusive, al proyecto de la ULP Virtual. Suponemos que a algunas propuestas le cambiaron la categoría, no solo con nosotros, sino con todos los participantes. Estamos muy contentos, pero el único problema es que la gente que ya votó no lo hizo por las presentaciones de la provincia y tampoco pueden modificar la votación", señaló la ministra de Ciencia y Tecnología y rectora de la ULP, Alicia Bañuelos.

Será la tercera vez que la provincia participe del certamen internacional patrocinado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 2012, el Gobierno de San Luis obtuvo el primer puesto en la categoría E-ciencia, mientras que en 2018 fue premiada en E-salud.

Aunque la selección de las mejores propuestas estará a cargo de un comité especializado, el público en general también puede participar con su voto y ayudar a decidir cuáles son los que merecen los galardones en cada categoría. Para conocer la nómina de los proyectos y sus características, la UIT habilitó su página web para que los cibernautas elijan los que, a su parecer, merecen la consagración.

Para participar habrá tiempo hasta el 10 de febrero, ingresando a la página. Luego de registrarse como un nuevo usuario, hay iniciar sesión en la cuenta personal creada y completar el "Formulario de votación", con la elección de un proyectos por cada una de las dieciocho categorías.

"Personalmente me gustan todos los proyectos que presentamos, sobre todo en la categoría 1, porque cuenta cómo se desarrolló San Luis tecnológicamente, pero también me gustan los relacionados a la ULP y al Gobierno", dijo Bañuelos.