Ecogas: vecinos suman nuevas quejas por las facturas de verano

Familias del barrio Obras Sanitarias de Villa Mercedes recibieron boletas con consumos de hasta $16.000.

A pesar del calor registrado en los últimos meses del año pasado, que obligó a apagar los calefactores, hay vecinos que se llevaron una gran sorpresa cuando llegaron las boletas de Ecogas Distribuidora de Gas Cuyana: algunas superaban los $16.000. Por estos días, quienes viven en el barrio Obras Sanitarias recolectarán pruebas para demostrar que ha habido una sobrefacturación.

Norma Moyano, una de las vecinas, contó que en el periodo invernal llegó a pagar $7.000, en los meses siguientes abonó $2.000, pero que al 26 de diciembre pasado su consumo había sido de $16.661. Como si eso fuera poco, apenas dos semanas después, en enero, le enviaron una nueva factura por $6.000 para que pagara el 14, el lunes.

"Fui a hacer el reclamo y me dijeron que se había gastado eso, que no lo facturaron a tiempo, que cuando pague $2.000 debió haber sido $8.000. Tengo la categoría R 3-4 como si tuviera una rotisería, pero vivo en una casa de familias. Somos 4 con mi esposo y dos hijos, una de ellos es discapacitada. Solo gastamos en la cocina al mediodía, porque a la noche recalentamos de manera eléctrica, incluso el termotanque es eléctrico. En invierno solo tengo 3 calefactores chicos, pero que incluso uno no lo usamos porque lo reemplazamos por un aire acondicionado frío/ calor", describió la mujer.

Una realidad parecida debieron enfrentar alrededor de diez familias de la misma zona por los excesos que Ecogas sostiene que hicieron durante los últimos tres meses del 2018. A inicios de la semana se reunieron con la diputada provincial Elena Pastor para que sumara los reclamos a los que ella había realizado hace unos meses al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

La legisladora consideró que existió un error en la facturación. "Sostengo que hay un intento de estafa porque tengo la prueba de tres casas consecutivas de las que una tiene facturado más de $4.000 y $6.000 y las otras dos vecinas solo $700 y $900, cuando tienen la misma cantidad de artefactos y cuando la que le vino más caro es habitada por dos adultos que casi no están en la casa. Hablé con Enargas, pedí una intervención directa, que se haga un monitoreo y una auditoría e insistí en que no sea yo quien concurra a la casa, sino que ellos puedan hacer la investigación correspondiente", manifestó.

El lunes habrá otro encuentro y cada vecino entregará la información recabada para iniciar un nuevo reclamo. "Recibí una carta del ente nacional en la que me anticipan que va a sancionar a Ecogas, así que viajaré la semana que viene a Buenos Aires. Hace más de 6 meses que estamos trabajando en esto, pero si a esta altura del año, cuando el consumo es menor, llegan facturas de 16 mil pesos quiere decir que todo lo actuado no está dando el resultado que esperábamos. La sobrefacturación la seguimos viendo en épocas en donde deberíamos notar una considerable merma en el precio de la factura", resaltó Pastor.