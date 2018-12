Ecogas: creen que es inminente un resarcimiento a los clientes

Los reclamos que encabezaron un puñado de vecinos por las sobre facturaciones en las boletas emitidas por Ecogas estarían más cerca de una respuesta favorable. Tras conocerse la multa millonaria que impuso el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en Mendoza y San Juan, aseguran que la misma suerte correrían los usuarios de la provincia que debieron abonar de 8 mil a 10 mil pesos por bimestre. En una primera etapa, la reparación económica alcanzaría a 278 personas pero quedan por resolver más de 1.500 casos.



Después de una serie de marchas y visitas a la delegación local, los clientes locales se pusieron en contacto con diputados y senadores que elevaron los pedidos al Congreso e hicieron una denuncia en los tribunales de Comodoro Py, en Capital Federal.



Ayer, la diputada provincial Elena Pastor aseguró que sería inminente la buena noticia. "Me enviaron nota por los reclamos manifestándome que la resolución está en proceso, han detectado 278 casos con excesos, aunque elevé más de dos mil. Ya le pidieron a la empresa que se expida pero no lo ha hecho en tiempo y forma. Ya venció el primer plazo para su rectificación, si bien está dentro de una prórroga que le conceden, pero sin dudas correríamos la misma suerte que Mendoza y San Juan. Son usuarios de Villa Mercedes, de Justo Daract, Naschel, Tilisarao, Merlo y La Toma", indicó.



En caso de hacer efectivo el resarcimiento, quien haya dejado su queja recibirá el monto en efectivo del dinero cobrado de más un 25 por ciento de interés, tal como establece la ley de Defensa al Consumidor. "Se lo tienen que dar al contado pero el usuario debe presentarse y reclamarlo, sino Ecogas tiene la facultad de transformarlo en metros cúbicos de gas y devolverlo en las próximas facturaciones", advirtió Pastor.



Víctor Gardiola, uno de los vecinos que encabezó las manifestaciones en contra de los cobros excesivos en las boletas, se refirió a que serían 278 los primeros beneficiados. "Hicieron un abuso. A todos nos han estafado y nos debe venir la devolución del reclamo. Nosotros peleamos por los ciudadanos de Villa Mercedes no por unos pocos. Facturaron una barbaridad, tienen que reconocer que se les fue la mano. Porque lo que viene como real tampoco es tan real ya que no puede ser que una casa gaste 12 o 13 mil pesos de gas. Acá los medidores están visibles, no están tapados. Dijeron que iban a disponer de un espacio más grande para recibir reclamos pero se quedaron en promesas. Espero que todos los vecinos nos beneficiemos", remarcó.



En julio y agosto, el hombre recibió boletas por 8 mil y 9 mil pesos por el consumo de su hogar en el cual vive con su señora. Como ella es alérgica, prácticamente no prendieron los dos calefactores y sólo utilizaron la cocina y el termotanque.



El vecino adelantó que luego de varias gestiones estarían a punto de conseguir una recategorización para algunos sectores de la provincia que registran temperaturas bajas, como en Malargüe, en Mendoza, y otras localidades del país. "Estamos consiguiendo que se nos tome en cuenta como zona fría tal como ocurre en Santa Rosa, La Pampa, donde pagan $2,80 el metro cúbico cuando nosotros abonamos $6,90", explicó.



Ese beneficio llegaría a ciudades y pueblos de los departamentos Chacabuco, Pringles y Pedernera.

Multas en Mendoza y San Juan

El Enargas estableció una multa de $14.000.000 a Ecogas por enviar boletas con datos estimados de consumo en las ciudades de Mendoza y San Juan.

La sanción se originó tras comprobar que era posible acceder a los medidores para tomar lectura de los consumos en el 90% de los casos auditados en la capital sanjuanina y en otro 84% de los domicilios controlados en la cabecera mendocina.

Según el ente nacional, cuando se efectúan estimaciones de consumo éstas deben basarse en el promedio histórico que ha tenido el usuario para el mismo periodo de facturación de los dos últimos años; o en el consumo correspondiente del año anterior si el historial de consumo del usuario fuera menor de dos años.