Maduro como Marty McFly: "Fui al futuro, vi que todo sale bien y volví"

La asunción del segundo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela no pasó desapercibido. Más allá de la polémica en que se dio tras el tono de “ilegalidad” por supuesto fraude en las urnas, el presidente se plantó ante los militares, los únicos que lo apoyan, y le prometió prosperidad.

"Tengan la certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura. Tengan la seguridad. Se los digo con certeza. Ya yo fui al futuro y volví y vi que todo sale bien y que la unión cívico-militar le garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo", dijo sin que se le moviera un pelo del bigote.

Maduro estaba calmado y nadie dibujó una sonrisa en su rostro cuando lo soltó.

Esto recuerda cuando en 2013 aseguró haberse encontrado con la reencarnación de Hugo Chávez en un pajarito. "De repente entró un pajarito, chiquitico, y me dio tres vueltas acá arriba. Se paró en una viga de madera y empezó a silbar, un silbido bonito. Me lo quedé viendo y también le silbé, pues. 'Si tú silbas, yo silbo', y silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de Él", contó, unos días antes de las elecciones.