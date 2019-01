Jorge Sallenave publica su nueva novela en "La Opinión" y "La Voz del Sud"

El cigarrillo prendido entre los dedos cansados, la mirada puesta en la ventana del hotel "Regidor", del que es propietario, y la voz quebrada después de una siesta reparadora. Esos modos acompañan a diario a Jorge Sallenave, el escritor puntano que acaba de publicar "Amparo", su nueva novela. Decidido a que su obra llegue a la mayor cantidad de lectores posibles, el texto será publicado desde el próximo sábado, por capítulos, en los semanarios "La Opinión" y "La voz del sud", del Grupo Payné.

La publicación de la novela implica, el gesto del autor de cederle los derechos a la dirección de Payné. "Lo hice con total desinterés, admiración y respeto", dijo el autor de "Elvira de Lesbene" y "La quinta".

Durante 31 sábados, los lectores del semanario podrán descubrir, conocer y desconcertarse con la historia de un desierto inexistente que busca que sus habitantes tengan una vida eterna plena y en paz. Además de las historias de cada personaje que son tan particulares como la imaginación de Sallenave.

"Gracias a la directora de El Diario, María Luz Rodríguez Saá, y a la editora de La opinión, Paola Duhalde, pude darle rienda a este proyecto. Ellas me propusieron la publicación de mi novela dentro de los ejemplares y no dudé en ningún instante en aceptar. "La Opinión" es una edición de lujo absoluta que tiene la calidad necesaria. Un trabajo fuera de serie, no solo en San Luis, sino en cualquier lado del país porque es casi imposible hacer una inversión económica de esa naturaleza que supera las revistas comunes y demás productos nacionales", halagó el escritor.

Tanto en "La Opinión" como en "La voz del sud" -el semanario que circula en Villa Mercedes- los capítulos de la novela estará adjuntos en las páginas, es decir, vendrán dentro de las publicaciones y no como fascículos por separado. No se cobrará un valor extra para su lectura.

"Les propuse ceder mis derechos de la novela a 'La Opinión' por la única razón de que, cada vez que trabajé con El Diario, tuve una llegada importante a los lectores de San Luis. En este momento de mi vida es un orgullo que me lea la gente de mi tierra. No hay ningún interés económico, pero sí una alegría fuerte de figurar en un suplemento tan importante para la provincia" agregó Jorge, quien fue autor destacado en las antiguas publicaciones del Icced, el Instituto Científico y Cultural El Diario.

El autor se refirió a "Amparo" como la novela "de lectura rápida y sencilla". Dijo que la obra es de fácil manejo y que el lector disfrutará en poco tiempo. "Dentro de los capítulos se produce un tema que es esencial en el ser humano, el deseo de ser inmortal. No quiero develar la trama, pero 'Amparo' es un pueblo que creó una mujer con diferentes facetas en donde recibe solamente a cuarenta personas que están cerca de la muerte. En cada capítulo, la protagonista tratará de lograr algo nuevo para que le pasen una fracción de eternidad", adelantó el autor.

Según Jorge, el desierto de "Amparo" no tiene influencias de San Luis ni de ninguna ciudad conocida, como tampoco los personajes que no están inspirados en personas reales o vinculados con libros anteriores del escritor. Todo es producto de su imaginación.

"La protagonista central a lo largo de la historia toma distintas personalidades por eso no me inspiré en nadie para crearla. No hay personajes que pueda relacionarlos con la vida real o con libros anteriores. Cada uno de ellos son característicos del 'Amparo' y no se relacionan con proyectos pasados", aseguró.

Para mitad de 2019, Sallenave desea comenzar a escribir una historia diferente, aunque también dejó entreabierta la posibilidad de que esta novela tenga una segunda parte. "Siento que es el momento de disfrutar esta nueva adquisición y más en el formato que saldrá próximamente. A la gente le atraerá mucho, por eso podría escribir una segunda parte, algo que jamás hice con historias anteriores", concluyó.