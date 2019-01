Los argentinos prefieren escuchar a Eminem en Spotify a la hora de entrenar

La canción “Till I collapse” subió al podio en 2018. En segundo lugar quedó “Eye of tiger”, la clásica de “Rocky”.

La mayoría de los argentinos eligieron en 2018 a la canción “Till I collapse”, del rapero Eminem, como primera opción en Spotify, a la hora de armar un listado de temas para escuchar mientras realiza actividad física.

Así lo determina un estudio realizado por la plataforma musical, en base a un relevamiento realizado sobre 43,5 millones de listados de canciones temáticos de entrenamiento, que ubica al clásico “Eye of tiger”, del grupo Survivor, popularizada en la saga cinematográfica “Rocky”, en el segundo lugar.

Eminem vuelve a aparecer en el tercer lugar con “Lose yourself”, mientras que el cuarto puesto quedó para el inglés Ed Sheeran, con “Shape of you”, seguido por “How deep is your love”, de Calvin Harris.

Precisamente, las dos canciones del listado de Eminem son las que encabezan el ranking de las más elegidas para entrenar de todos los tiempos a nivel mundial, mientras que los dos puestos siguientes los acaparó Kanye West, con “Stronger” y “Power”.

En el ranking mundial de escuchas con este objetivo en 2018, “Till I collapse” quedó en el tercer lugar; superado por Drake con “God's plan” y “I like it”, de Cardi B.

Este listado lo completan nuevamente Drake, aunque en este caso con “Nice for what”; y Dua Lipa con “One kiss”.

Este relavamiento fue efectuado en un año en que los listados en Spotify para hacer ejercicios crecieron un 41,82 por ciento en relación a 2017.

Télam