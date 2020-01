Black Amaya aprueba la versión de Eminem de “Ámame Peteribí”

Durante la madrugada del 17 de enero, el rapero Eminem sorprendió a sus fans al subir su último disco, “Music to Be Murdered By”, con la particularidad, al menos para el hemisferio sur, que la canción “Stepdad” samplea el riff de guitarras de Luis Alberto Spinetta de la canción “Ámame Peteribí”, del segundo álbum de Pescado Rabioso, de 1973.

“Está genial. Está buena porque respetaron el ritmo, la melodía, la voz, todo… le cambió el significado a la letra, nomás”, comentó contento Juan Carlos "Black" Amaya, baterista de Pescado, del tema que compuso junto al Flaco Spinetta y el tecladista Carlos Cutaia.

El baterista, que también formó parte de otra banda fundacional del rock nacional, Pappo’s Blues, descansaba en su hogar en Concarán. Reía al ver la cantidad de mensajes que recibió y contó que lejos del divismo o de ignorar a la prensa, simplemente estaba pintando la casa con Lorena, su pareja. “Miramos un poco al mediodía y con Lore nos reíamos de la repercusión, pero nos pusimos a pintar y recién ahora los vimos a todos”, agregó Black después de una jornada de tareas domesticas. Cuando dijo “recién ahora” eran las 22 y la pausa fue obligatoria porque se fue la luz natural. Mientras tanto, tomaban mate al aire libre y se ponían al tanto con los saludos.



Amaya durante el set de Pecado Rabioso en vivo, celebrando las cinco décadas de música de Spinetta.

“Music to Be Murdered By” (“Música Para Ser Asesinado”) es la undécima producción del rapero y productor cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, con la producción de Dr. Dre y colaboraciones de Ed Sheeran y Anderson Paak, entre otros. Amaya aclaró que a través de una productora local, él, Cutaia y la familia de Spinetta (responsables del legado) autorizaron hace cuatro meses que el tema sea grabado por Eminem. Todos son citados en la ficha técnica del disco.

Un sample es un parte que se repite en tramos pero en esta ocasión dura toda la canción, son más de tres minutos y que al cierre de esta nota, tenía más de 1.045.000 escuchas. “Con Cutaia decimos que es un temazo”, declaró Black de su charla con el “Conde”, tecladista de aquella formación. “Son temas que no los tocábamos mucho, por lo general buscan los más conocidos y éste tiene letras cortitas ¿¡no sé qué le vio Eminem!?”, se sinceró entre risas el “Negro Black”, como le decía su amigo Pappo Napolitano. “Pensé que le iba a poner un pedacito, a veces son segundos pero pusieron el tema entero, me sorprendió y me encantó”, dijo entusiasmado el músico y agregó una chanza personal: “¡Dante se la perdió! porque es el estilo de música suya”, dijo riendo del hijo de Spinetta, que también es rapero.

Black confesó que está muy contento con la repercusión, lo que le sorprendió es la temática de la lírica. Donde el Flaco le cantó al amor de los arboles (“Ámame peteribí, ama siempre, ámame peteribí, ama siempre, de esta manera”), el rapero directamente confronta a la pareja de su madre (“I hate my stepdad, so tonight I’m sayin bye-bye stepdad” / “Odio a mi padrastro, así que esta noche te digo chau, chau, padrastro”).

“Eminem grabó el tema por el lado fuerte, es agresivo, con mucha fuerza para decirle que no lo quiere y el Flaco es todo lo contrario, le canta al árbol y a la naturaleza y piden que lo amen”, expuso Amaya. “El Flaco era un tipo abierto, no hubiera tenido ningún problema con esta versión”, aseguró el amigo del recordado compositor. “Cuando me acordé de Luisito, me emocioné”, dijo Black.

Aunque parezca increíble, Eminem editó en 2018 un cd llamado “Kamikaze”, mismo nombre del disco que el Flaco publicó en 1982. Tal vez ahora no sea coincidencia que al rapero le gusta el rock argentino. Otro link se dio en la visita de Robert Plant al país, en noviembre de 2012, cuando el cantante de Led Zeppelin posó con una remera de Pescado Rabioso.

Eminem y su homenaje al director británico.

El título del cd de Eminem (también conocido como Slim Shady), parafrasea el álbum del director de cine Alfred Hitchcock, editado en 1958, en el que relataba historias con música del compositor Jeff Alexander. La tapa es un homenaje a aquella placa, en la que el director posa con un hacha y un revólver.

Un dato extra es que en “Godzilla”, Eminem rapeó 229 palabras -339 sílabas- en 30 segundos por lo cual pronunció 11,3 sílabas por segundo y rompió su propio récord, en la canción “Rap God” (157 sílabas en 16,3 segundos, pronunciando 9,6 sílabas por segundo).



El rapero norteamericano batió su propio récord al pronunciar 229 palabras en 30 segundos.

En la actualidad, Black Amaya continúa haciendo arte. Pronto va a editar canciones propias, está en proceso una biografía suya escrita por el periodista Marcelo Figueras, actúa con su grupo musical en festivales y bares, aprende a tocar el ukelele y además dicta clases de música en escuelas. “Vamos a escuelas públicas digitales rurales”, contó Lorena Degastaldi. Ella dicta clases artísticas, Black les da música y viaja con ellos una profesora de lengua, “¡y entre todos hacemos ruido!”, bromeó Lorena, de esta actividad que realizan ad honorem y por la cual están incentivados en continuar, porque cada vez se suma gente que les dona los instrumentos para las clases.